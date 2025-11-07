Enfrenta OpenAI siete demandas en las que se imputa a ChatGPT de incitar suicidios y delirios

NUEVA YORK- OpenAI enfrenta siete demandas que afirman que ChatGPT llevó a personas al suicidio y a delirios perjudiciales, aun cuando no tenían problemas de salud mental previos.

Las demandas presentadas en tribunales estatales de California alegan homicidio culposo, suicidio asistido, homicidio involuntario y negligencia.

Las querellas, presentadas en nombre de seis adultos y un adolescente por el Social Media Victims Law Center y el Tech Justice Law Project, afirman que OpenAI lanzó GPT-4o de manera prematura, a pesar de las advertencias internas de que era peligrosamente adulador y psicológicamente manipulador. Cuatro de las víctimas se suicidaron

El adolescente, Amaurie Lacey, de 17 años, comenzó a usar ChatGPT para obtener ayuda, según la demanda presentada en la Corte Superior de San Francisco. Pero en lugar de ayudar, “el producto defectuoso e inherentemente peligroso ChatGPT causó adicción, depresión y, eventualmente, le aconsejó sobre la manera más efectiva de atar una soga y sobre cuánto tiempo podría ‘vivir sin respirar’”.

”La muerte de Amaurie no fue ni un accidente ni una coincidencia, sino más bien la consecuencia previsible de la decisión intencional de OpenAI y Samuel Altman de reducir las pruebas de seguridad y apresurar el lanzamiento de ChatGPT al mercado”, dice la demanda.

OpenAI calificó las situaciones como “increíblemente desgarradoras” y dijo que revisaría los documentos judiciales para comprender los detalles.