Enviado del Kremlin viajará a Miami para analizar plan de paz de EU

Internacional
/ 18 diciembre 2025
    Enviado del Kremlin viajará a Miami para analizar plan de paz de EU
    El enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff, derecha, el asesor de política exterior de Rusia Yuri Ushakov, izquierda, el CEO del Fondo de Inversión Directa de Rusia Kirill Dmitriev, segundo a la derecha, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump. FOTO: AP

Lo anterior ocurre mientras los líderes de la Unión Europea estudiaban un importante préstamo para ayudar al gobierno ucraniano

Un enviado del Kremlin viajará a Florida para analizar un plan propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania, dijo un funcionario estadounidense el jueves.

Kirill Dmitriev, quien dirige el fondo soberano de Rusia, se reunirá con el enviado del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y Jared Kushner, el yerno del mandatario, en Miami el sábado, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para adelantar una reunión que aún no ha sido anunciada públicamente.

TE PUEDE INTERESAR: A menos de un mes de que entren en vigor... aranceles podrían amenazar a la Industria del juguete de México

El funcionario dijo que Witkoff y Kushner se sentarán con Dmitriev tras sostener reuniones con funcionarios ucranianos y europeos en Berlín a principios de esta semana, en las que analizaron garantías de seguridad de Estados Unidos para Kiev, concesiones territoriales y otros aspectos del plan redactado por Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Cuando se le preguntó sobre la reunión en Miami, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el jueves que Moscú se prepara para establecer contactos con Estados Unidos con el objetivo de conocer los resultados de las reuniones en Berlín, pero no dio más detalles.

Trump ha puesto en marcha un amplio impulso diplomático para poner fin a casi cuatro años de combates tras la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, pero los esfuerzos de Washington se han topado con demandas fuertemente conflictivas por parte de Moscú y Kiev.

El presidente ruso Vladímir Putin advirtió el miércoles que Moscú buscaría extender sus avances en Ucrania si Kiev y sus aliados occidentales rechazan las demandas del Kremlin en las conversaciones de paz.

Putin quiere que todas las áreas de cuatro regiones clave capturadas por sus fuerzas, así como Crimea, anexada ilegalmente en 2014, sean reconocidas como territorio ruso. También ha exigido que Ucrania se retire de algunas áreas en el este del país que las fuerzas de Moscú aún no han capturado.

El Kremlin también insiste en que Ucrania abandone su intento de unirse a la OTAN y advierte que no aceptará el despliegue de tropas de miembros de la alianza y las considerará como un “objetivo legítimo”.

Zelenskyy ha expresado su disposición a abandonar el intento de Ucrania de unirse a la OTAN si Estados Unidos y otras naciones occidentales le conceden a Kiev garantías de seguridad similares a las ofrecidas a los miembros de la alianza. Pero Ucrania sigue prefiriendo unirse a la OTAN como la mejor garantía de seguridad para evitar una mayor agresión rusa.

Al mismo tiempo, Zelenskyy ha rechazado las exigencias de Moscú de que retire sus tropas de otras áreas que Rusia no ha podido tomar por la fuerza.

El mandatario ucraniano dijo que se esperaba que los funcionarios de su país mantuvieran negociaciones en Estados Unidos el viernes o sábado.

Temas


Acuerdos
Cese Al Fuego
política

Localizaciones


Estados Unidos

AP

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Daño colateral

Daño colateral
true

Indefensión aprendida
true

Ni de izquierda ni de derecha, la 4T es pragmatista
Se usarán recursos para pagar fianzas de entre 200 y 250 migrantes que enfrenten procesos en EU.

Destinarán 50 mdp de sorteo a defensa legal de migrantes en Estados Unidos

Se esperan fuertes lluvias, temperaturas bajo cero, vientos de hasta 80 km/h y oleaje de más de 2 metros, según el SMN.

Prepárese... Masa de Aire Frío cubrirá a México con bajas temperaturas, lluvias y evento Norte
Las deudas no permanecen para siempre en el Buró de Crédito. En México, la ley establece plazos claros para eliminar registros negativos según el monto adeudado y la existencia de procesos legales.

Buró de Crédito... ¿En cuánto tiempo se borra una deuda?
La directiva de Saraperos de Saltillo anunció cambios en su estructura organizacional como parte de su preparación rumbo a la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Saraperos anuncian reestructuración administrativa rumbo a la Temporada 2026 de la LMB
Max Verstappen dejará atrás los dorsales 1 y 33 para competir con el número 3 junto a Red Bull Racing a partir de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Max Verstappen usará el número 3 con Red Bull en la Temporada 2026 de la F1