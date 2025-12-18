Enviado del Kremlin viajará a Miami para analizar plan de paz de EU

Un enviado del Kremlin viajará a Florida para analizar un plan propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania, dijo un funcionario estadounidense el jueves.

Kirill Dmitriev, quien dirige el fondo soberano de Rusia, se reunirá con el enviado del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y Jared Kushner, el yerno del mandatario, en Miami el sábado, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para adelantar una reunión que aún no ha sido anunciada públicamente.

El funcionario dijo que Witkoff y Kushner se sentarán con Dmitriev tras sostener reuniones con funcionarios ucranianos y europeos en Berlín a principios de esta semana, en las que analizaron garantías de seguridad de Estados Unidos para Kiev, concesiones territoriales y otros aspectos del plan redactado por Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Cuando se le preguntó sobre la reunión en Miami, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el jueves que Moscú se prepara para establecer contactos con Estados Unidos con el objetivo de conocer los resultados de las reuniones en Berlín, pero no dio más detalles.

Trump ha puesto en marcha un amplio impulso diplomático para poner fin a casi cuatro años de combates tras la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, pero los esfuerzos de Washington se han topado con demandas fuertemente conflictivas por parte de Moscú y Kiev.

El presidente ruso Vladímir Putin advirtió el miércoles que Moscú buscaría extender sus avances en Ucrania si Kiev y sus aliados occidentales rechazan las demandas del Kremlin en las conversaciones de paz.

Putin quiere que todas las áreas de cuatro regiones clave capturadas por sus fuerzas, así como Crimea, anexada ilegalmente en 2014, sean reconocidas como territorio ruso. También ha exigido que Ucrania se retire de algunas áreas en el este del país que las fuerzas de Moscú aún no han capturado.

El Kremlin también insiste en que Ucrania abandone su intento de unirse a la OTAN y advierte que no aceptará el despliegue de tropas de miembros de la alianza y las considerará como un “objetivo legítimo”.

Zelenskyy ha expresado su disposición a abandonar el intento de Ucrania de unirse a la OTAN si Estados Unidos y otras naciones occidentales le conceden a Kiev garantías de seguridad similares a las ofrecidas a los miembros de la alianza. Pero Ucrania sigue prefiriendo unirse a la OTAN como la mejor garantía de seguridad para evitar una mayor agresión rusa.

Al mismo tiempo, Zelenskyy ha rechazado las exigencias de Moscú de que retire sus tropas de otras áreas que Rusia no ha podido tomar por la fuerza.

El mandatario ucraniano dijo que se esperaba que los funcionarios de su país mantuvieran negociaciones en Estados Unidos el viernes o sábado.