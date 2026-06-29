Es así es como una abogada estafó a miles de inmigrantes con visas humanitarias

NUEVA ORLEANS- Una abogada en el estado de Washington prometió “milagros” a decenas de miles de inmigrantes que buscaban un estatus legal en Estados Unidos. En cambio, Alexandra Lozano creó historias falsas de violencia doméstica y trata de personas para solicitar visas humanitarias sin que sus clientes lo supieran, según varias demandas y una investigación de ética legal. Afirman que se aprovechó de la desesperación de los inmigrantes para vaciarles las cuentas bancarias mientras los dejaba en riesgo de deportación.

Lozano está acusada de contratar a trabajadores que no tenían las credenciales legales adecuadas y de construir un sistema en cadena de montaje para tramitar solicitudes a toda prisa, incluso copiando las firmas de los clientes en documentos que nunca vieron. “Puse la confianza de mi familia en ella”, declaró Gabriel Martínez García, de 30 años. Tras pagar 30 mil dólares, sostuvo que Lozano engañó a su familia y logró que su madre quedara sometida a un proceso de expulsión pese a su matrimonio con un ciudadano estadounidense naturalizado. “Creímos en ella y ella nos falló”. El bufete de Lozano, Luz del Camino Legal, cerró este mes en medio de una avalancha de acusaciones. Ella cedió su licencia de abogada en lugar de enfrentar sanciones del colegio de abogados, y niega haber cometido irregularidades. Aunque los datos federales muestran que las estafas relacionadas con servicios de inmigración están aumentando con fuerza, el presunto esquema de Lozano destaca por su magnitud. El colegio de abogados afirma que su firma aparece en más de 53 mil casos pendientes. No está claro cuántos casos fueron fraudulentos ni hasta qué punto sus clientes fueron cómplices. Quienes la demandan aseguran que no tenían idea.

Las consecuencias de su caída están golpeando el sistema migratorio “como una ola gigante”, señaló Erika Gonzalez, abogada de la Coalition to Abolish Slavery and Trafficking. El gobierno de Trump comenzó el año pasado a reformar los programas humanitarios que, presuntamente, Lozano explotó, al afirmar que un aumento de solicitudes desde 2020 era señal de fraude generalizado. El gobierno endureció las restricciones de los programas y ralentizó los ritmos de tramitación, algo que, según grupos defensores, perjudicará a víctimas legítimas. VISAS PARA PERSONAS QUE FUERON VÍCTIMAS DE TRATA O ABUSO Lozano se especializó en obtener visas mediante la Ley de Protección de Víctimas de Trata y Violencia de 2000 y la Ley de Violencia contra la Mujer de 1994, que abarca a todos los géneros. Estos programas buscan evitar que abusadores manipulen el estatus migratorio de víctimas inocentes. Los estándares son más flexibles, lo que hace el sistema más accesible para las víctimas. Pero, según abogados de inmigración, también facilita la explotación por parte de bufetes de abogados. El bufete de Lozano indagaba con los clientes sobre problemas en casa o en el trabajo y luego los convertía en casos de abuso que no alcanzaban el umbral exigido por estos programas humanitarios, según abogados que representan a decenas de sus antiguos clientes. Aunque los clientes obtenían rápidamente permisos de trabajo, a menudo enfrentaban problemas años después al buscar la residencia permanente, cuando sus alegaciones eran sometidas a un escrutinio mayor. LOZANO NIEGA UN FRAUDE MIGRATORIO MASIVO Angelo Calfo, abogado que representa a Lozano, indicó que los clientes debían revisar sus solicitudes antes de firmarlas y los responsabilizó por cualquier declaración falsa.

“El ejercicio profesional de Alexandra siempre ha consistido en luchar por sus clientes, perseguir con celo todas las opciones legales disponibles para ellos y respaldar sus esfuerzos por construir una vida en este país”, afirmó su comunicado. El colegio de abogados acusó a Lozano de fraude en mayo y su firma cerró el 10 de junio. Está siendo investigada por la unidad de fraude del Servicio de Ciudadanía e Inmigración según correos electrónicos obtenidos por The Associated Press. El Departamento de Seguridad Nacional, que dirige la agencia de inmigración, declinó hacer comentarios. Se reportaron al menos 920 estafas de servicios de inmigración en 2025, más que en conjunto durante los primeros tres años del gobierno de Biden, según datos de la Comisión Federal de Comercio analizados por la AP. Expertos señalan que la cifra real es probablemente mucho mayor dada la reticencia de los inmigrantes a presentarse. CLIENTES DICEN QUE TRABAJADORES EXTRANJEROS LLEVARON LOS CASOS Lozano es acusada de reclutar a cientos de empleados en Colombia, México y Argentina para dar asesoría legal a los clientes y gestionar solicitudes de visa. Eso significaría que los clientes nunca recibieron consultas de un abogado con licencia en Estados Unidos.