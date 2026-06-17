Migrantes en EU ya no sólo se cuidan de ICE, sino de la IA

Al final, los migrantes no sólo pierden miles de dólares, sino que muchos terminan deportados del país.

Migrantes en Estados Unidos que viven de manera irregular en el país ya no sólo tienen que cuidarse del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE); también deben hacerlo de la inteligencia artificial (IA), que está siendo utilizada para engañarlos, clonar la identidad de abogados, su voz y hacerles creer que van a arreglar su situación migratoria.

Ángel Leal Jr., abogado migratorio en Doral Florida, explicó a EL UNIVERSAL que los criminales clonaron “mi imagen, mi nombre y hasta mi voz con inteligencia artificial para engañar a migrantes que buscan regularizar su situación” en EU.

Los estafadores, explicó, tomaron videos reales de Leal, los manipularon con IA y publicaron anuncios y perfiles falsos, fingiendo ser él.

“Te enganchan con el video falso. Ves el video, pides más información, te dirigen a un número de WhatsApp y a través de ese número dialogan con la persona”.

El o los delincuentes les piden depositar dinero a través de sistemas bancarios como Zelle, Venmo o alguna de esas plataformas.

En el video, la versión falsa del abogado promete “ciudadanía americana sin examen, permiso de trabajo inmediato, residencia en no sé qué tiempo”, contó Leal.

“Promesas que no pueden ser posibles”, detalla. Pero eso, los migrantes no lo saben. Los criminales, lamentó, “se aprovechan de la necesidad ajena”.

Los migrantes, dijo, “están muy asustados y eso muchas veces no les permite darse cuenta de lo que está sucediendo. Los delincuentes también usaron contratos con el logo del bufete de Leal, firmas apócrifas, páginas web casi idénticas a la real y falsas audiencias migratorias donde la víctima creía que le estaban concediendo residencia o ciudadanía”.

“Todo es mentira, hasta esos extremos han llegado”, dijo Leal. Hilda Guzmán, originaria de Jalisco y quien llegó a Chicago con una solicitud de asilo, cayó en una de esas estafas.

En enero, desesperada por regularizar su situación migratoria, encontró en redes sociales una página que prometía ayuda para personas como ella.

Primero, le pidieron 70 dólares (equivalentes a mil 204 pesos mexicanos), supuestamente para apoyar a una iglesia y a otros migrantes; después vinieron más cobros, hasta llegar a unos 7 mil dólares (120 mil 492 pesos) por trámites de permiso de trabajo y seguro social.

Nunca conoció en persona al supuesto abogado; cuando le pidió pruebas de identidad, recibió una fotografía y un documento que cumplía aparentemente con la ley.

Cuando finalmente descubrió que los documentos fueron creados con IA, sintió pánico. Buscó el número migratorio que le habían dado en la base del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y no encontró el registro.

Habló a la organización que el supuesto abogado con el que trató decía representar y ésta no lo conocía.

Ahora, Guzmán tiene miedo. No sabe si lo que hizo afectó su proceso real de regularización en Estados Unidos.

“No se me hace justo que se burlen y se aprovechen de uno; no sé qué va a pasar conmigo”, declaró a medios locales.

En 2025, la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos dio cuenta de más de un millón de denuncias de estafas de suplantación de identidad.

Pero ahora, los delincuentes encontraron en los migrantes indocumentados a las víctimas perfectas, porque incluso si su estafa se descubre, el miedo a ser deportados del país detiene a los migrantes de denunciar.

El pasado 20 de febrero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó en el Distrito Este de Nueva York a cinco personas de operar una falsa firma llamada CM Bufete de Abogados Consultoría Migratoria.

Según la acusación, captaban víctimas principalmente en Facebook, cobraban cientos o miles de dólares por servicios legales inexistentes, enviaban documentos ficticios y organizaban supuestas audiencias por videoconferencia.

Los acusados se hacían pasar por jueces migratorios, agentes de seguridad y abogados.

En las audiencias falsas usaban togas, uniformes, banderas, fondos de corte y sellos oficiales.

La investigación identificó más de 100 mil dólares (un millón 721 mil 311 pesos) en transacciones fraudulentas.

Al menos una de las víctimas recibió una orden de deportación después de faltar a una audiencia real porque creyó que su caso ya avanzaba por la vía falsa.

Promesas imposibles

A la abogada Andrea Jacoski, directora asociada de la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho de la Universidad de Miami, le pasó lo mismo que a Leal.

Estafadores usaron su licencia, su número del Colegio de Abogados de Florida y una credencial falsa de la Universidad de Miami para engañar a migrantes.

Uno de esos migrantes, en Colorado, contactó a la falsa Jacoski y le explicó que había faltado a una audiencia migratoria por miedo y no sabía qué hacer.

Le prometieron que, por 500 dólares (8 mil 607 pesos), podía obtener una nueva audiencia.

“Eso, definitivamente, es imposible; pero la persona, obviamente, no lo sabía”, dijo la verdadera Jacoski, quien lamentó que “este estafador está usando mi licencia contra el mismo grupo de personas a las que intentó ayudar en mi vida profesional; eso es angustiante”.

Brayan López, migrante mexicano de 26 años que trabaja en Detroit en el área de mantenimiento, fue otra víctima de estos delincuentes. Incluso, participó vía WhatsApp en una falsa audiencia de video.

“La videollamada me pareció falsa porque el bato traía hasta peluca. Era como una audiencia y tenían la bandera de Estados Unidos atrás”, dijo.

Al final perdió mil 300 dólares (22 mil 377 pesos). “Uno no denuncia por miedo a ser deportado”, señala.

Jasmir Urbina huyó de Nicaragua en 2022 y llegó a Nueva Orleans, buscando obtener asilo en EU.

Su caso fue difundido por el medio ProPublica. En noviembre de 2025, antes de una audiencia real, encontró en Facebook una publicación que aparentaba ofrecer servicios de Caridades Católicas.

Después de unos clics llegó a WhatsApp y habló con una mujer que decía llamarse Susan Millan y tener estudios de Derecho.

Urbina y su esposo pagaron casi 10 mil dólares por Zelle, dinero que habían guardado para comprar su primera casa.

Tras una falsa videoaudiencia “de miedo creíble”, le dijeron que había ganado la residencia.

No acudió a su cita real. Cuando descubrió el fraude, denunció haber sido engañada y el ICE cambió una cita virtual por una presencial. Cuando acudió, en enero, fue arrestada y enviada en un avión a Nicaragua.