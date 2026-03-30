España cierra su espacio aéreo al ejército estadounidense por la guerra con Irán

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Internacional
/ 30 marzo 2026
    España cierra su espacio aéreo al ejército estadounidense por la guerra con Irán
    Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha sido uno de los líderes europeos que con mayor firmeza han rechazado la ofensiva, reclamando a Estados Unidos, Israel e Irán que frenen la escalada. EFE

El titular de Defensa en España ratificó la decisión del Gobierno y sostuvo que la intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán carece de legitimidad, describiéndola como una acción “ilegal” y “profundamente injusta”

España ha endurecido en los últimos días su postura frente a la ofensiva militar que Estados Unidos e Israel mantienen contra Irán, adoptando medidas que la sitúan como la voz más crítica dentro de la Unión Europea.

La decisión más reciente ha sido cerrar el espacio aéreo español a aeronaves estadounidenses involucradas en operaciones relacionadas con la guerra, una restricción que también se suma a la negativa previa de permitir el uso de las bases de Rota y Morón de la Frontera para estos fines.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-afirma-que-probablemente-se-llegara-a-un-acuerdo-pronto-o-de-lo-contrario-hara-estallar-a-iran-DM19731354

La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó que ningún avión militar estadounidense podrá sobrevolar España para acciones vinculadas al conflicto.

Solo se contemplarán excepciones por motivos de emergencia. Robles calificó la guerra de “profundamente ilegal e injusta”, y recalcó que la posición de Madrid es “inequívoca”.

Esta línea política ha tensado aún más las relaciones con Washington.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha sido uno de los líderes europeos que con mayor firmeza han rechazado la ofensiva, reclamando a Estados Unidos, Israel e Irán que frenen la escalada.

“Responder a una ilegalidad con otra solo conduce a tragedias históricas”, sostuvo recientemente. La postura española incluso llevó a Donald Trump a amenazar con suspender el comercio bilateral.

El Gobierno sostiene que toda su actuación se ajusta al derecho internacional. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, señaló que impedir el tránsito aéreo a los aviones estadounidenses no es más que una consecuencia lógica de la decisión de no participar “en una guerra iniciada de manera unilateral”.

El cierre del espacio aéreo y la negativa a prestar apoyo logístico han obligado a Washington a reorganizar operaciones.

A finales de febrero, 15 aviones cisterna KC-135 que tenían como base Morón y Rota fueron reubicados en instalaciones de Francia y Alemania.

Aunque las bases españolas continúan abiertas para movimientos amparados en el acuerdo bilateral —especialmente los relacionados con el apoyo a los 80.000 militares estadounidenses desplegados en Europa—, cualquier operación ligada al conflicto con Irán queda descartada.

La prensa española ha señalado que decenas de vuelos militares estadounidenses habrían utilizado las bases desde el inicio de la ofensiva.

Robles matizó esa información asegurando que se trataba únicamente de transporte militar y que ningún vuelo de combate o reabastecimiento había sido autorizado.

Históricamente, España ha permitido el despegue de bombarderos estadounidenses desde su territorio para maniobras y ejercicios, aunque la última ocasión en que se usaron con fines ofensivos directos fue durante la Guerra del Golfo en 1991, bajo el gobierno de Felipe González.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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