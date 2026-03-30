Trump afirma que ‘probablemente’ se llegará a un acuerdo pronto, o de lo contrario hará estallar a Irán

Aun así, el presidente afirmó que las negociaciones “probablemente” avanzan hacia una resolución.

Donald Trump advirtió que Estados Unidos está presionando a Irán para concretar un acuerdo que permita detener el conflicto militar; de no lograrse, aseguró que ordenaría la destrucción total del régimen islámico y de su infraestructura energética.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump señaló que Washington mantiene “conversaciones serias” con lo que describió como un “nuevo y más razonable” liderazgo iraní para frenar las operaciones militares en su territorio.

Según dijo, se han producido avances importantes, aunque insistió en que, si no se alcanza un entendimiento pronto y el estrecho de Ormuz no se reabre de inmediato al comercio, Estados Unidos estaría preparado para “volar” y “aniquilar” las centrales eléctricas, los pozos petroleros y la estratégica isla de Kharg, principal plataforma exportadora de crudo de Irán.

Trump afirmó que, pese a los ultimátums previos —incluido uno que vencía el 6 de abril—, Estados Unidos había evitado atacar esas zonas. Pero sostuvo que, en represalia por décadas de agresiones atribuidas a Teherán, su gobierno estaba listo para actuar.

La amenaza llegó horas después de que él mismo reconociera que su administración mantenía contactos “directos e indirectos” con Irán.

Incluso abrió la puerta a adueñarse del petróleo iraní, lo que implicaría tomar el control de Kharg.

“Quizá tomemos la isla, quizá no”, declaró al Financial Times, y subrayó que Washington dispone de “muchas opciones”.

Agregó que existen unos 3.000 objetivos todavía en la mira, aunque insistió en que un acuerdo podría alcanzarse “rápidamente”.

También dio a Teherán un plazo de diez días para reabrir el estrecho de Ormuz, cuyo cierre disparó los precios del crudo hasta un 50%.

Mientras tanto, unos 3.500 marines y marineros estadounidenses arribaron a Oriente Medio a bordo del USS Tripoli, que, según Trump, podría emplearse tanto para asegurar el paso marítimo como para vigilar instalaciones nucleares iraníes.

Aunque Washington no ha confirmado oficialmente negociaciones directas, informes apuntan a que veía en Mohammad-Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní y figura de línea dura, a un posible interlocutor.

Ghalibaf, sin embargo, acusó a Estados Unidos de hablar de diálogo mientras prepara un ataque terrestre.

“Nuestros hombres están listos para encender el terreno bajo los soldados estadounidenses y castigar a sus aliados en la región”, advirtió, según la agencia estatal IRNA.

Las conversaciones han contado con la mediación de Egipto, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán; los cancilleres de estos países sostuvieron una reunión en Islamabad el domingo.

Un día después, el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi imploró a Trump que intervenga para detener la confrontación.

“Se lo pido en nombre de la humanidad y de quienes desean la paz”, declaró en una conferencia energética en El Cairo, citada por el New York Times. “Usted, señor presidente, puede lograrlo”.