Países de Asia activan reservas por crisis energética ligada a la guerra en Irán

Los países de Asia toman medidas de emergencia para conservar energía y proteger a los consumidores mientras la guerra contra Irán y los ataques a yacimientos de gas y refinerías petroleras interrumpen los suministros críticos, sacuden los mercados y elevan los precios. La crisis golpea con más fuerza a Asia debido a su fuerte dependencia de la energía importada, gran parte de la cual se transporta a través del estrecho de Ormuz, un punto clave que ahora está bajo presión. Solo unos 90 buques —en su mayoría con bandera india, pakistaní y china— han logrado atravesar el estrecho desde el 28 de febrero, fecha que marcó el inicio de los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, y de los ataques de Irán contra Israel y vecinos árabes del Golfo.

“Los países que están expuestos a esa interrupción del suministro no están tanto en Europa o en las Américas; en realidad están en la región de Asia”, afirmó Michael Williamson, de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico. Según Ramnath Iyer, del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero, con sede en Estados Unidos, Asia debería prepararse para “impactos en cascada en todas las actividades económicas”. JAPÓN Japón es uno de los países más expuestos a las interrupciones en el estrecho, ya que depende de esa ruta para adquirir aproximadamente el 93% de sus importaciones de petróleo. Los precios del combustible ya han comenzado a aumentar. Un litro de gasolina regular se vendía por unos 175 yenes (1,09 dólares) el jueves, frente a alrededor de 144 yenes (0,91 dólares) hace un mes. Para amortiguar el impacto, Japón liberó reservas de petróleo del sector privado equivalentes a 15 días, seguidas de suministros de un mes provenientes de las reservas nacionales. Los ministerios japoneses indicaron que el país contaba con aproximadamente 250 días de reservas al cierre del año pasado. Los analistas advierten sobre una repetición del shock petrolero de la década de 1970, que también fue resultado de la agitación en Oriente Medio, cuando el alza de precios provocó escasez y largas filas. También crecen los llamados a acelerar el uso de energías renovables, ya que Japón va rezagado frente a otras naciones industrializadas en energía eólica y solar. COREA DEL SUR Corea del Sur importa de Oriente Medio cerca del 70% de su petróleo y el 20% de su gas natural licuado. El aumento en los precios del petróleo ha generado filas en las gasolineras con los menores precios, mientras repartidores, camioneros y agricultores de invernadero lidian con los gastos. Sin embargo, las interrupciones siguen siendo limitadas, y las autoridades señalan que las reservas podrían durar unos siete meses. El gobierno ha tomado medidas adicionales para reforzar el suministro energético al levantar un tope nacional a la generación eléctrica con carbón, planear un aumento de la producción nuclear y considerar la posibilidad de reanudar las importaciones de crudo y nafta rusos, un insumo clave para la fabricación de plásticos. CHINA Pese a la fuerte dependencia de China de los envíos a través del estrecho —los mayores del mundo por volumen—, el país está relativamente bien protegido. Amplias reservas estratégicas de petróleo y gas, junto con una mayor participación de las energías renovables que ahora representan alrededor del 30% de su matriz eléctrica, han ayudado a China a amortiguar el impacto inmediato.

Sin embargo, los consumidores chinos enfrentan mayores costos de viaje y combustible. Las aerolíneas han aumentado las tarifas en rutas internacionales para compensar el alza del combustible, y algunas compañías de bajo costo han duplicado los precios de los boletos en rutas populares, según medios locales. VIETNAM En el sector industrial de Vietnam orientado a la exportación, el aumento de los costos de combustible y transporte de mercancías ha elevado los gastos de producción. Medios estatales informaron que fabricantes de acero, textiles y calzado enfrentan alzas en los precios de los insumos, mientras que los minoristas señalan que los proveedores buscan incrementos de precios o incluso pausan las entregas. El aumento del precio del diésel también eleva los costos de transporte y agricultura. El turismo y los viajes de pasajeros están bajo presión. Las autoridades advirtieron sobre una posible escasez de combustible para aviones en abril e instaron a las aerolíneas a revisar los horarios de vuelo y prepararse para posibles recortes. El gobierno afirmó que está usando controles de precios para frenar los aumentos bruscos en los costos del combustible y mantener estable el mercado. TAILANDIA Las interrupciones del suministro energético también han afectado a Tailandia, donde más de la mitad de la electricidad se genera con gas natural licuado, alrededor del 40% del cual se importa desde Oriente Medio. Según su plan energético de emergencia, Tailandia suspendió las exportaciones de productos petrolíferos, incrementó la producción de carbón y la generación hidroeléctrica, y ordenó a las oficinas gubernamentales que conserven energía. A medida que Tailandia recurre al mercado al contado para pujar por cargamentos costosos de gas natural licuado, los expertos advierten que los precios de la energía subirán conforme se agote el presupuesto nacional de subsidios. INDONESIA Hasta ahora, Indonesia ha logrado contener el aumento de los precios de la energía, pero ese alivio podría durar solo hasta después del Eid al-Fitr, la festividad musulmana que marca el fin del Ramadán. A medida que la guerra continúa, los analistas prevén que Indonesia pronto enfrentará una decisión difícil: mantener los costosos subsidios que protegen a los consumidores contra el alza de precios, o reducirlos para mantenerse dentro de los límites del presupuesto nacional, una medida que corre el riesgo de avivar la inflación. FILIPINAS Filipinas implementó una asistencia en efectivo de 5 mil pesos (83 dólares) para unos 139 mil conductores de triciclos taxi en Manila, con el fin de ayudar a compensar el fuerte aumento de los costos del combustible. Se prevé que el programa se amplíe a nivel nacional e incluya a otros conductores de transporte público, mientras que los subsidios al combustible también se extenderán a pescadores y agricultores.

Las oficinas gubernamentales también adoptaron una semana laboral de cuatro días para reducir el consumo de energía, y ya se revisan propuestas para bajar los precios de los biocombustibles. PAKISTÁN Para compensar la escasez de energía, Pakistán ordenó cerrar las escuelas durante dos semanas y recortó en un 50% las asignaciones de combustible gratuito para vehículos del gobierno durante dos meses. Las autoridades señalan que ya se exploran rutas alternativas de suministro de petróleo, incluidas importaciones desde Arabia Saudí. Los envíos de energía también llegan a través del puerto de Yanbu, en el mar Rojo. Para ahorrar energía, se canceló el desfile del Día de Pakistán la próxima semana. En su lugar, el aniversario se conmemorará con una sencilla ceremonia de izado de bandera. INDIA India incrementó la producción nacional de gas para cocinar y priorizó la distribución a los hogares. Grupos industriales señalan que la medida ha reducido el suministro para usuarios comerciales como hoteles y restaurantes. Casi la mitad de las importaciones de crudo y de gas natural licuado de India pasan por el estrecho. El gas licuado de petróleo sigue siendo el combustible principal para cocinar en millones de hogares, lo que hace que la estabilidad del suministro sea crucial para la vida diaria y para la actividad económica en general. Dos buques con bandera india que transportan gas licuado de petróleo han cruzado el estrecho desde que comenzó el conflicto, aliviando parte de la presión. NEPAL El único distribuidor de productos petrolíferos de Nepal, la estatal Nepal Oil Corporation, comenzó a racionar el gas para cocinar llenando los cilindros solo hasta la mitad de su capacidad —aproximadamente 7.1 kilogramos (15 libras)— para extender el suministro a más hogares. También se aumentaron los precios de la gasolina en alrededor de un 10% y las autoridades instaron a los hogares a cambiar a cocinas de inducción para reducir el uso de gas.

Publicidad