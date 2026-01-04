Especialistas ven ‘ilegalidad’ y ‘ocupación’ tras la operación militar de EU para detener a Maduro

WASHINGTON, EU.- La captura, por parte de Estados Unidos, del presidente venezolano Nicolás Maduro, y el anuncio del mandatario estadounidense Donald Trump de que el país “dirigirá” Venezuela han desatado dudas respecto de su legalidad.

Barbara McQuade, exfiscal federal y profesora de Derecho en la Universidad de Michigan, dijo a MS-Now -antes MSNBC- que el arresto de Maduro es, por lo menos, “problemático”. Normalmente, explicó, el procedimiento para arrestar a alguien que haya cometido delitos y “que no reside en Estados Unidos es mediante una solicitud de extradición, como ocurrió en el caso del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández”. En cambio, dijo, en el caso de Maduro “estamos presenciando un arresto militar clandestino, una entrega militar en la que el ejército de Estados Unidos entró a Venezuela, mató a unas 40 personas, detuvo a Maduro y lo sacó del país para que enfrente cargos”.

Indicó que un arresto así “viola la Carta de Naciones Unidas”, de la cual Washington es signatario. El artículo 2 prohíbe las amenazas o el uso de fuerza extrema contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados.