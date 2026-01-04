Especialistas ven ‘ilegalidad’ y ‘ocupación’ tras la operación militar de EU para detener a Maduro
Expertos critican la acción que realizó el gobierno norteamericano para capturar al presidente venezolano
WASHINGTON, EU.- La captura, por parte de Estados Unidos, del presidente venezolano Nicolás Maduro, y el anuncio del mandatario estadounidense Donald Trump de que el país “dirigirá” Venezuela han desatado dudas respecto de su legalidad.
Barbara McQuade, exfiscal federal y profesora de Derecho en la Universidad de Michigan, dijo a MS-Now -antes MSNBC- que el arresto de Maduro es, por lo menos, “problemático”. Normalmente, explicó, el procedimiento para arrestar a alguien que haya cometido delitos y “que no reside en Estados Unidos es mediante una solicitud de extradición, como ocurrió en el caso del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández”. En cambio, dijo, en el caso de Maduro “estamos presenciando un arresto militar clandestino, una entrega militar en la que el ejército de Estados Unidos entró a Venezuela, mató a unas 40 personas, detuvo a Maduro y lo sacó del país para que enfrente cargos”.
Indicó que un arresto así “viola la Carta de Naciones Unidas”, de la cual Washington es signatario. El artículo 2 prohíbe las amenazas o el uso de fuerza extrema contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados.
Además, determina que los países firmantes deben resolver sus controversias internacionales por medios pacíficos.
McQuade dijo que, dadas las violaciones cometidas por Estados Unidos en el arresto, Maduro podría pedir la desestimación del caso porque, además, como presidente goza de inmunidad penal, a pesar de que Washington no lo reconozca como jefe de Estado. Falta ver cómo se determina en el tribunal estadounidense, si Maduro es jefe de Estado o líder de facto.
“Es difícil concebir una posible justificación legal para transportar a Maduro a Estados Unidos, o para los ataques. No hay mandato del Consejo de Seguridad de la ONU que pueda autorizar la fuerza. Claramente, este no era un caso de autodefensa de Estados Unidos provocado por un ataque armado de Venezuela”, advirtió a su vez el think tank Chatham House.
En cuanto a dirigir Venezuela, Rebecca Ingber, profesora de la Escuela de Leyes Cardozo y exabogada del Departamento estadounidense de Estado, dijo al diario estadounidense “The New York Times” que no ve ningún medio legal que justifique que Estados Unidos se haga cargo de Venezuela.
“Eso suena como una ocupación ilegal bajo las leyes internacionales, y no hay autoridad para que el presiente [de EU] lo haga bajo la ley doméstica”, explicó. “No está claro qué piensa Trump; presumiblemente necesitaría financiamiento del Congreso para hacerlo”.
Anticipándose, el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, sugirió ayer que la idea es coercionar al gobierno que encabezará Delcy Rodríguez para que actúe “en el interés nacional” de Estados Unidos y aplique los cambios “que conduzcan a un mejor futuro para (...) Venezuela”.