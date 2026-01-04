Maduro coordinó narcovuelos desde México, presentó EU en su acusación
Habría ocurrido entre 2006 y 2008, cuando Maduro era Ministro de Relaciones Exteriores de Hugo Chávez
El Gobierno de Estados Unidos presentó una nueva acusación en el expediente contra Nicolás Maduro, en la que afirma que vendía pasaportes diplomáticos a narcotraficantes que operaban en México, y usaba vuelos oficiales desde territorio mexicano para mover de regreso a su país los ingresos por venta de drogas.
Lo anterior habría ocurrido entre 2006 y 2008, cuando Maduro era Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Hugo Chávez.
En la nueva acusación, presentada el 23 de diciembre ante la Corte para el Distrito Sur de NY y publicada ayer, está incluido el presunto líder de la organización criminal Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores.
Además, aparecen por primera vez la esposa e hijo único de Maduro, Cilia Flores y Nicolás Maduro Guerra, que no estaban en las tres versiones anteriores.