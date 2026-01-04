Maduro coordinó narcovuelos desde México, presentó EU en su acusación

México
/ 4 enero 2026
    Maduro coordinó narcovuelos desde México, presentó EU en su acusación
    Lo anterior habría ocurrido entre 2006 y 2008, cuando Nicolás Maduro (foto) era Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Hugo Chávez. REFORMA

Habría ocurrido entre 2006 y 2008, cuando Maduro era Ministro de Relaciones Exteriores de Hugo Chávez

El Gobierno de Estados Unidos presentó una nueva acusación en el expediente contra Nicolás Maduro, en la que afirma que vendía pasaportes diplomáticos a narcotraficantes que operaban en México, y usaba vuelos oficiales desde territorio mexicano para mover de regreso a su país los ingresos por venta de drogas.

Lo anterior habría ocurrido entre 2006 y 2008, cuando Maduro era Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Hugo Chávez.

TE PUEDE INTERESAR: Pone presión a México intervención de Estados Unidos en Venezuela

En la nueva acusación, presentada el 23 de diciembre ante la Corte para el Distrito Sur de NY y publicada ayer, está incluido el presunto líder de la organización criminal Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores.

Además, aparecen por primera vez la esposa e hijo único de Maduro, Cilia Flores y Nicolás Maduro Guerra, que no estaban en las tres versiones anteriores.

Temas


Narcotráfico
Vuelos

Localizaciones


Estados Unidos
Venezuela
México

Personajes


Nicolás Maduro

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La embajada de México en Venezuela pide evitar viajes al territorio tras intervención de Estados Unidos

La embajada de México en Venezuela pide evitar viajes al territorio tras intervención de Estados Unidos
Tras operaciones en Venezuela, Trump amagó con acciones en países como México, Colombia y Cuba.

Pone presión a México intervención de Estados Unidos en Venezuela
En sus editoriales, emitieron fuertes críticas sobre la acción que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

Cuestionan diarios influyentes del mundo operativo de EU: ‘Fue ilegal e imprudente’
Miembros de la guardia presidencial aguardan afuera del palacio de Miraflores tras explosiones.

Dejó 40 muertos intervención de EU, asegura funcionario venezolano
El USS Iwo Jima, buque en el que Maduro y su esposa fueron trasladados tras su captura.

Así cayó Maduro: la operación secreta que Trump observó desde Mar-a-Lago
AMLO sale de retiro, nuevamente, para condenar las acciones de EU contra Maduro

AMLO sale del retiro, nuevamente, para condenar las acciones de EU contra Maduro
El anuncio se suma a las declaraciones previas del gobierno mexicano en rechazo a las acciones militares en Venezuela.

‘América Latina debe mantenerse unida’: Sheinbaum endurece postura por Venezuela
Donald Trump afirmó que fuerzas estadounidenses ejecutaron un asalto “sin precedentes” en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores

“Vamos a extraer mucha riqueza, habrá un reembolso para EU” y otras frases alarmantes sobre el Discurso de Donald Trump sobre Venezuela