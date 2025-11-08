Esta es la lista de aeropuertos en EU, afectados por la reducción del tráfico aéreo
La lista se elaboró para aliviar la presión a la que se ven sometidos los controladores aéreos en zonas que han tenido problemas de ausencias
La espera en los recortes de vuelos comenzó el viernes y se ampliará durante el fin de semana, hasta alcanzar una reducción del tráfico aéreo del 10 por ciento.
Faltando 10 horas para que las reducciones del tráfico aéreo previstas por la Administración Federal de Aviación en Estados Unidos, el gobierno hizo pública la lista de los 40 aeropuertos afectados. El viernes se registró una reducción del 4 por ciento del tráfico aéreo.
La reducción estará en aumento hasta alcanzar el 10 por ciento en los siguientes siete días, para finalizar la primera etapa el próximo 14 de noviembre, de acuerdo a un comunicado con referencia a Sean Duffy, secretario de Transporte, y el administrador de la Administración Federal de Aviación, Bryan Bedford.
Las compañías aéreas comenzaron a cancelar vuelos con origen o destino a los aeropuertos de la lista antes de que esta se hiciera pública. Entre los aeropuertos mencionados figuran los de la lista de los 30 principales de la FAA —una lista de los aeropuertos más transitados del país por el tráfico comercial—, así como varios centros de carga de alto tráfico y aeródromos preferidos por los aviones privados.
La lista se elaboró para aliviar la presión a la que se ven sometidos los controladores aéreos en zonas que han tenido problemas de ausencias. La mayoría de ellos ya hacían turnos extra para compensar la grave escasez de personal incluso antes del cierre, y desde el inicio de la congelación del presupuesto federal se han visto obligados a trabajar sin cobrar.
La FAA ha estado realizando un seguimiento constante de las ausencias de controladores en los aeropuertos de mayor tráfico que componen la lista de los 30 principales, y difunden ocasionalmente esos datos, como hicieron en Halloween, cuando la agencia señaló que la mitad estaban experimentando umbrales en los que se considera que las torres no tienen el personal suficiente para el tráfico agendado. Estos son los aeropuertos:
Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta
Aeropuerto Internacional Logan de Boston
Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington
Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas
Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington
Aeropuerto Internacional de Denver
Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth
Aeropuerto Metropolitano del Condado Wayne de Detroit
Aeropuerto Internacional Newark Liberty
Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood
Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu
Aeropuerto Internacional Washington DullesAeropuerto Intercontinental George Bush en Houston
Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York
Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas
Aeropuerto Internacional de Los Ángeles
Aeropuerto LaGuardia en Nueva York
Aeropuerto Internacional de Orlando
Aeropuerto Midway de Chicago
Aeropuerto Internacional de Memphis
Aeropuerto Internacional de Miami
Aeropuerto Internacional de Mineápolis-St. Paul
Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago
Aeropuerto Internacional de Filadelfia
Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix
Aeropuerto Internacional de San Diego
Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma
Aeropuerto Internacional de San Francisco
Aeropuerto Internacional de Salt Lake City
Aeropuerto Internacional de Tampa
AEROPUERTOS COMERCIALES MEDIANOS, CENTROS DE CARHA Y PISTAS DE JETS PRIVADOS
También se han mencionado recortes en un número menor de aeropuertos medianos que registran un tráfico comercial significativo, así como en centros de carga y aeródromos populares entre los operadores de jets privados. Entre ellos están:
Aeropuerto Internacional de Anchorage
Aeropuerto Internacional de Cincinnati-Norte de Kentucky
Dallas Love Field
Aeropuerto Hobby de Houston
Aeropuerto Internacional de Indianápolis
Aeropuerto Internacional de Louisville
Aeropuerto Internacional de Oakland
Aeropuerto Internacional de Ontario en California
Aeropuerto Internacional de Portland
Aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey
