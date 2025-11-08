Esta es la lista de aeropuertos en EU, afectados por la reducción del tráfico aéreo

La espera en los recortes de vuelos comenzó el viernes y se ampliará durante el fin de semana, hasta alcanzar una reducción del tráfico aéreo del 10 por ciento.

Faltando 10 horas para que las reducciones del tráfico aéreo previstas por la Administración Federal de Aviación en Estados Unidos, el gobierno hizo pública la lista de los 40 aeropuertos afectados. El viernes se registró una reducción del 4 por ciento del tráfico aéreo.

La reducción estará en aumento hasta alcanzar el 10 por ciento en los siguientes siete días, para finalizar la primera etapa el próximo 14 de noviembre, de acuerdo a un comunicado con referencia a Sean Duffy, secretario de Transporte, y el administrador de la Administración Federal de Aviación, Bryan Bedford.

Las compañías aéreas comenzaron a cancelar vuelos con origen o destino a los aeropuertos de la lista antes de que esta se hiciera pública. Entre los aeropuertos mencionados figuran los de la lista de los 30 principales de la FAA —una lista de los aeropuertos más transitados del país por el tráfico comercial—, así como varios centros de carga de alto tráfico y aeródromos preferidos por los aviones privados.

La lista se elaboró para aliviar la presión a la que se ven sometidos los controladores aéreos en zonas que han tenido problemas de ausencias. La mayoría de ellos ya hacían turnos extra para compensar la grave escasez de personal incluso antes del cierre, y desde el inicio de la congelación del presupuesto federal se han visto obligados a trabajar sin cobrar.

La FAA ha estado realizando un seguimiento constante de las ausencias de controladores en los aeropuertos de mayor tráfico que componen la lista de los 30 principales, y difunden ocasionalmente esos datos, como hicieron en Halloween, cuando la agencia señaló que la mitad estaban experimentando umbrales en los que se considera que las torres no tienen el personal suficiente para el tráfico agendado. Estos son los aeropuertos:

Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta

Aeropuerto Internacional Logan de Boston

Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington

Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas

Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington

Aeropuerto Internacional de Denver

Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth

Aeropuerto Metropolitano del Condado Wayne de Detroit

Aeropuerto Internacional Newark Liberty

Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood

Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu

Aeropuerto Internacional Washington DullesAeropuerto Intercontinental George Bush en Houston

Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York

Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas

Aeropuerto Internacional de Los Ángeles

Aeropuerto LaGuardia en Nueva York

Aeropuerto Internacional de Orlando

Aeropuerto Midway de Chicago

Aeropuerto Internacional de Memphis

Aeropuerto Internacional de Miami

Aeropuerto Internacional de Mineápolis-St. Paul

Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago

Aeropuerto Internacional de Filadelfia

Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix

Aeropuerto Internacional de San Diego

Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma

Aeropuerto Internacional de San Francisco

Aeropuerto Internacional de Salt Lake City

Aeropuerto Internacional de Tampa

AEROPUERTOS COMERCIALES MEDIANOS, CENTROS DE CARHA Y PISTAS DE JETS PRIVADOS

También se han mencionado recortes en un número menor de aeropuertos medianos que registran un tráfico comercial significativo, así como en centros de carga y aeródromos populares entre los operadores de jets privados. Entre ellos están:

Aeropuerto Internacional de Anchorage

Aeropuerto Internacional de Cincinnati-Norte de Kentucky

Dallas Love Field

Aeropuerto Hobby de Houston

Aeropuerto Internacional de Indianápolis

Aeropuerto Internacional de Louisville

Aeropuerto Internacional de Oakland

Aeropuerto Internacional de Ontario en California

Aeropuerto Internacional de Portland

Aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey

c.2025 The New York Times Company.<br /> Por Karoun Demirjian, The New York Times.