Estas son las rutas y aerolíneas afectadas por cancelación de vuelos a EU en México
La SICT informó que la cancelación de Estados Unidos a 13 rutas entraría en vigor dentro de tres meses
Una nueva disposición ha golpeado tráfico aéreo mexicano, luego que el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) anunció la revocación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia el país vecino, provocando así la suspensión de la expansión de vuelos entre EU con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ‘Benito Juárez’ (AICM).
Por lo que afectará a la conectividad, aerolíneas y pasajeros, abarcando a rutas por inaugurarse de las aerolíneas Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus, además de transporte de carga.
Sean Duffy, secretario del Departamento de Transporte, anunció dicha medida por el incumplimiento de un acuerdo de transporte aéreo firmado en 2015.
ENTRARÁ EN VIGOR EN TRES MESES
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la cancelación de Estados Unidos a 13 rutas entraría en vigor dentro de tres meses, esto informado en un comunicado.
El informe detalla que la prohibición entraría en vigor 108 días hábiles posteriores al 18 de noviembre del 2025, es decir, la medida se aplicaría a partir de febrero de 2026.
Cabe destacar que DOT concede 14 días, es decir al 11 de noviembre de 2025 para comentarios y 7 días adicionales, al 18 de noviembre de 2025, para réplicas.
Por lo que en caso de que confirme y la orden sea final, la prohibición entrará en vigor 108 días hábiles posteriores a esa fecha (18 noviembre).
Los ordenamientos emitidos por el DOT, señalan:
- La suspensión de 2 rutas vigentes desde el AIFA, con efecto a partir del 7 de noviembre.
- Así como la cancelación de 11 rutas programadas para empezar a operar hacia EU desde el AIFA y el AICM, con efecto inmediato.
Por lo que impedirá la solicitud de nuevas rutas o incrementos de frecuencias desde ambos aeropuertos hacia EU, así como que la segunda orden advierte la posibilidad de prohibir los permisos de las aerolíneas mexicanas para el transporte de carga combinada en vuelos de pasajeros entre el AICM y los Estados Unidos.
Por lo que la SICT informa que se han llevado a cabo acciones con las que se busca privilegiar la seguridad y operación del Sistema Aeronáutico Mexicano en apego al Acuerdo Bilateral y con respeto a la Soberanía Nacional.
¿CUÁLES SON LAS RUTAS Y AEROLÍNEAS AFECTADAS EN EL AICM Y AIFA?
Los vuelos afectados incluyen a las rutas a las ciudades estadounidenses de estos aeropuertos:
AICM
- San Juan, Puerto Rico de Aeroméxico;
- Newark, Nueva Jersey de Volaris.
AIFA
- Houston, Texas de Viva Aerobus y Aeroméxico;
- McAllen, Texas de Aeroméxico;
- Austin, Texas de Viva Aerobus;
- Nueva York de Viva Aerobus;
- Chicago, Illinois de Viva Aerobus;
- Dallas, Texas de Viva Aerobus;
- Denver, Colorado de Viva Aerobus;
- Los Ángeles, California de Viva Aerobus;
- Miami, Florida de Viva Aerobus;
- Orlando, Florida de Viva Aerobus.
¿CÓMO AFECTARÁ?
Esta nueva medida afectará la conectividad, las aerolíneas, los pasajeros y el transporte de carga.
Así como también se prevén afectaciones al crecimiento de las conexiones entre el país vecino y México.
También perjudicará directamente a vuelos de las rutas ya existentes que conectan con diversas ciudades estadounidenses.