Estas son las rutas y aerolíneas afectadas por cancelación de vuelos a EU en México

Una nueva disposición ha golpeado tráfico aéreo mexicano, luego que el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) anunció la revocación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia el país vecino, provocando así la suspensión de la expansión de vuelos entre EU con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ‘Benito Juárez’ (AICM).

Por lo que afectará a la conectividad, aerolíneas y pasajeros, abarcando a rutas por inaugurarse de las aerolíneas Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus, además de transporte de carga.

Sean Duffy, secretario del Departamento de Transporte, anunció dicha medida por el incumplimiento de un acuerdo de transporte aéreo firmado en 2015.

ENTRARÁ EN VIGOR EN TRES MESES

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la cancelación de Estados Unidos a 13 rutas entraría en vigor dentro de tres meses, esto informado en un comunicado.

El informe detalla que la prohibición entraría en vigor 108 días hábiles posteriores al 18 de noviembre del 2025, es decir, la medida se aplicaría a partir de febrero de 2026.

Cabe destacar que DOT concede 14 días, es decir al 11 de noviembre de 2025 para comentarios y 7 días adicionales, al 18 de noviembre de 2025, para réplicas.

Por lo que en caso de que confirme y la orden sea final, la prohibición entrará en vigor 108 días hábiles posteriores a esa fecha (18 noviembre).