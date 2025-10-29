Estas son las rutas y aerolíneas afectadas por cancelación de vuelos a EU en México

Información
/ 29 octubre 2025
    Estas son las rutas y aerolíneas afectadas por cancelación de vuelos a EU en México
    Una nueva disposición ha golpeado tráfico aéreo mexicano, luego que el Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció la revocación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia el país vecino. FOTO: ESPECIAL

La SICT informó que la cancelación de Estados Unidos a 13 rutas entraría en vigor dentro de tres meses

Una nueva disposición ha golpeado tráfico aéreo mexicano, luego que el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) anunció la revocación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia el país vecino, provocando así la suspensión de la expansión de vuelos entre EU con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ‘Benito Juárez’ (AICM).

Por lo que afectará a la conectividad, aerolíneas y pasajeros, abarcando a rutas por inaugurarse de las aerolíneas Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus, además de transporte de carga.

Sean Duffy, secretario del Departamento de Transporte, anunció dicha medida por el incumplimiento de un acuerdo de transporte aéreo firmado en 2015.

TE PUEDE INTERESAR: Implementa Aeroméxico política de protección a pasajeros ante ruta cancelada por EU

ENTRARÁ EN VIGOR EN TRES MESES

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la cancelación de Estados Unidos a 13 rutas entraría en vigor dentro de tres meses, esto informado en un comunicado.

El informe detalla que la prohibición entraría en vigor 108 días hábiles posteriores al 18 de noviembre del 2025, es decir, la medida se aplicaría a partir de febrero de 2026.

Cabe destacar que DOT concede 14 días, es decir al 11 de noviembre de 2025 para comentarios y 7 días adicionales, al 18 de noviembre de 2025, para réplicas.

Por lo que en caso de que confirme y la orden sea final, la prohibición entrará en vigor 108 días hábiles posteriores a esa fecha (18 noviembre).

Los ordenamientos emitidos por el DOT, señalan:

- La suspensión de 2 rutas vigentes desde el AIFA, con efecto a partir del 7 de noviembre.

- Así como la cancelación de 11 rutas programadas para empezar a operar hacia EU desde el AIFA y el AICM, con efecto inmediato.

Por lo que impedirá la solicitud de nuevas rutas o incrementos de frecuencias desde ambos aeropuertos hacia EU, así como que la segunda orden advierte la posibilidad de prohibir los permisos de las aerolíneas mexicanas para el transporte de carga combinada en vuelos de pasajeros entre el AICM y los Estados Unidos.

Por lo que la SICT informa que se han llevado a cabo acciones con las que se busca privilegiar la seguridad y operación del Sistema Aeronáutico Mexicano en apego al Acuerdo Bilateral y con respeto a la Soberanía Nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Anticipa Viva Aerobus miles de pasajeros afectados por cancelación de vuelos a EU; estas son sus rutas revocadas

¿CUÁLES SON LAS RUTAS Y AEROLÍNEAS AFECTADAS EN EL AICM Y AIFA?

Los vuelos afectados incluyen a las rutas a las ciudades estadounidenses de estos aeropuertos:

AICM

- San Juan, Puerto Rico de Aeroméxico;

- Newark, Nueva Jersey de Volaris.

AIFA

- Houston, Texas de Viva Aerobus y Aeroméxico;

- McAllen, Texas de Aeroméxico;

- Austin, Texas de Viva Aerobus;

- Nueva York de Viva Aerobus;

- Chicago, Illinois de Viva Aerobus;

- Dallas, Texas de Viva Aerobus;

- Denver, Colorado de Viva Aerobus;

- Los Ángeles, California de Viva Aerobus;

- Miami, Florida de Viva Aerobus;

- Orlando, Florida de Viva Aerobus.

TE PUEDE INTERESAR: Piden pilotos a Gobierno de México hacer valer convenio aéreo con EU tras revocación de rutas

¿CÓMO AFECTARÁ?

Esta nueva medida afectará la conectividad, las aerolíneas, los pasajeros y el transporte de carga.

Así como también se prevén afectaciones al crecimiento de las conexiones entre el país vecino y México.

También perjudicará directamente a vuelos de las rutas ya existentes que conectan con diversas ciudades estadounidenses.

Temas


Aerolíneas
Vuelos
aeropuertos

Localizaciones


Estados Unidos
México

Organizaciones


SICT

true

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este miércoles se reportó la caída de un trabajador de 68 años de un andamio; fue reportado como grave.

Coahuila: Se disparan al doble accidentes laborales en el sector de la construcción
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación se disputan en Guatemala el tráfico marítimo de cocaína hacia México.

Pelean Cártel de Sinaloa y CJNG por el océano Pacífico para traficar cocaína
Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de B-King y de Regio Clown

Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de B-King y de Regio Clown
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
Claudia Sheinbaum confía en que la cancelación de rutas al AIFA se resolverá sin tintes políticos. Además, abordó temas de agricultura, empleo y la historia técnica detrás del nuevo aeropuerto en Santa Lucía.

‘Esperamos que no tenga un fondo político’... Sheinbaum confía en que se resolverá cancelación de rutas al AIFA
El tradicional altar de muertos, extendido en 177 escalones, cuenta con más de 500 fotografías de difuntos.

Saltillo: Inauguran Altar Monumental en el barrio de Santa Anita
La leyenda de los “dulces envenenados” en Halloween ha atemorizado por décadas, pero no hay pruebas de casos reales.

¿Dulces envenenados en Halloween?... la leyenda urbana que aqueja esta noche de Brujas