Aerolíneas de Estados Unidos informan a sus pasajeros sobre la reducción de vuelos
Desde sus redes sociales y a través de las noticias nacionales, Delta Airlines y United Airlines informan a sus clientes
A causa del cierre Gubernamental en los Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación ordenó la reducción de operaciones aéreas para el 7 de noviembre.
En redes sociales y en medios nacionales de los Estados Unidos se ha viralizado las largas filas de gente, tras la cancelación de vuelos en las principales aerolíneas nacionales.
Ante la situación, las aerolíneas Delta Airlines y United Airlines informaron a correspondiente clientela.
Para la plataforma de noticias, CNN, Delta Airlines informó que se cancelarán 170 vuelos programados para el 7 de noviembre. Se destacó que las cancelaciones serán para rutas internas como de larga distancia.
Por su parte, United Airlines comunicó a sus pasajeros verificar sobre los estados de sus vuelos, tanto si hay cambios para el viernes, o si habrá mayores cancelaciones el resto del fin de semana.
La empresa de aviación, Cirium, calculó que la reducción de vuelos, por todas las aerolíneas, representarán un estimado de 1,800 viajes cancelados por día.