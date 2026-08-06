Agua salada, la clave en la nueva evaluación del gas no convencional en Coahuila y Tamaulipas: Gobierno de Sheinbaum

La búsqueda de agua salada en las cuencas de Coahuila y Tamaulipas será el siguiente paso en la evaluación para un eventual aprovechamiento de gas natural no convencional, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al presentar los primeros resultados del Análisis del Comité Científico sobre Soberanía Energética y Yacimientos de Gas Natural no Convencional. Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la disponibilidad de agua salada es un factor determinante, ya que las tecnologías actuales permiten sustituir el uso de agua dulce que caracterizó a los primeros proyectos de extracción mediante fracturamiento hidráulico.

Sheinbaum recordó que hace una década el Gobierno mantenía una postura crítica hacia este tipo de explotación debido al elevado consumo de agua potable, el uso de sustancias químicas altamente contaminantes y la limitada capacidad para reciclar el líquido empleado en el proceso. No obstante, señaló que el desarrollo tecnológico ha modificado el panorama. Indicó que los métodos actuales incorporan una menor cantidad de aditivos químicos, algunos de ellos biodegradables, permiten reciclar el agua utilizada y requieren un menor número de perforaciones para acceder a los yacimientos.

“Vamos a empezar por verificar si existe agua salada y confirmar la presencia de gas antes de cualquier otra decisión”, explicó la presidenta, al subrayar que cualquier avance dependerá de la evaluación técnica y científica. Añadió que, en caso de que el proyecto resulte viable, también será indispensable realizar consultas con las comunidades de la región y garantizar que las tecnologías empleadas minimicen los impactos ambientales en comparación con las utilizadas años atrás. Por su parte, Omar Arellano Aguilar, investigador de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la UNAM, destacó que los nuevos procesos reducen significativamente el uso de sustancias químicas que anteriormente representaban riesgos para la salud y el medio ambiente.