Marines de EU entrarán armados a México para entrenar a tropas mexicanas

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/ 28 abril 2026
    Marines de EU entrarán armados a México para entrenar a tropas mexicanas
    Los elementos participarán en ejercicios de capacitación con tropas mexicanas en Campeche y Estado de México. ESPECIAL
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por El Universal

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El Senado aprobó dos solicitudes para permitir el ingreso de personal militar estadounidense al país

CDMX.- El Pleno del Senado autorizó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dos solicitudes para permitir el ingreso a México de 96 marines de Estados Unidos con armamento y equipo militar, con el objetivo de capacitar a tropas mexicanas.

La Cámara Alta aprobó por 104 votos a favor y tres en contra el permiso para que 73 marines participen en el “Ejercicio Multinacional Anfibio FÉNIX 2026”, que se llevará a cabo del 8 al 30 de mayo de 2026.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/en-medio-de-temperaturas-de-42-grados-merida-vive-ola-de-apagones-BC20335477

El ejercicio se realizará en instalaciones de la Secretaría de Marina-Armada de México, ubicadas en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, en San Luis Carpizo, Campeche.

Trece elementos del Cuerpo de Infantería de Marina del Comando ingresarán al país el 6 de mayo de 2026 mediante vuelo comercial, de acuerdo con la solicitud aprobada por el Senado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/movilizacion-policiaca-nuevamente-por-amenazas-en-cuatro-planteles-educativos-de-nuevo-leon-MC20335018

Veinte elementos del Segundo Batallón de Asalto Anfibio ingresarán a México el 10 de mayo de 2026 con armamento y equipo militar, a bordo de una aeronave tipo C-130 “Hércules” de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de América.

Cuarenta elementos de la Tercera Compañía de la Fuerza de Reconocimiento ingresarán al territorio nacional el 17 de mayo de 2026, también con armamento y equipo militar, a bordo de una aeronave C-130 “Hércules”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/consejeros-del-ine-se-resisten-a-aprobar-regulaciones-a-campanas-anticipadas-CC20335214

El Pleno del Senado también autorizó el ingreso de una delegación conformada por 23 elementos del Equipo 8 de los Navy SEAL’s de la Armada de Estados Unidos de América, quienes asistirán con armamento y equipamiento militar a bordo de una aeronave militar.

La autorización establece que el 1 de agosto de 2026 la aeronave ingresará a México para dejar al personal de instructores y su equipo, y posteriormente retornará únicamente con su tripulación a Estados Unidos.

La aeronave de transporte C-130 “Hércules” de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de América arribará y partirá del Aeropuerto Internacional de Toluca “Licenciado Adolfo López Mateos”, en el Estado de México.

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