‘El Jardinero’ buscó liderazgo del CJNG con armamento y personal, tras abatimiento de ‘El Mencho’

Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’, buscó con el uso de las armas el mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’ en el mes de febrero; de acuerdo con el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar). Durante la conferencia matutina del martes, el Almirante Morales Ángeles detalló que les fue posible identificar, a través de información recabada por inteligencia, que el exjefe de seguridad de ‘El Mencho’ comenzó una movilización de personal, armamento y recursos para obtener el liderazgo del CJNG.

“A la muerte de ‘El Mencho’, ‘El Jardinero’ inició la movilización de personal, armamento y recurso con el objetivo de hacerse con poder de la organización delictiva”, dijo el titular de la Semar. Tras la caída de Oseguera Cervantes el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Flores Silva contaba con más de 60 hombres armados. Además de contar, al momento de su detención, con 30 camionetas; sin embargo, al momento de su detención no fue necesario disparar una sola bala, además de que se realizó sin fallecidos ni lesionados. Mientras que las fuerzas armadas mexicanas desplegaron 4 helicópteros de apoyo, 2 helicópteros de transporte de tropas y 4 aeronaves de ala fija. En total, participaron 120 efectivos de tropa de acción directa y 400 elementos navales en funciones de apoyo.

19 MESES DE SEGUIMIENTO De acuerdo con el titular de Marina, la operación para la captura de ‘El Jardinero’ comenzó con labores de inteligencia en octubre de 2024, los cuales permitieron ubicar su zona de movimiento en el poblado de Trapiche, Nayarit, hasta el mes de enero de 2025. Con esta información, se confirmaron patrones de movilidad, zonas de influencia y vínculos operativos, por lo que la Marina logró sentar las bases para una investigación más profunda. Aunado a que se analizaron blancos de acceso por el estudio de rutas, puntos estratégicos de entrada y salida, así como diversas condiciones geográficas y tácticas del terreno, con el fin de anticipar posibles escenarios de evasión y reacción. Dando como resultado el mapeo de 45 ubicaciones y los patrones de movimiento, permitiendo no solo la ubicación de Audias Flores Silva, así como sus métodos de desplazamiento, contactos clave y esquemas de seguridad.

¿QUIÉNES SON LOS SUCESORES DE ‘EL MENCHO’? El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, recordó que Flores Silva no era el único miembro del CJNG que pretendía obtener el liderazgo, por lo que hay otros sujetos cercanos a ‘El Mencho’ señalados como los sucesores. A diferencia de otras estructuras criminales, el CJNG no cuenta con una estructura piramidal, sino que los mandos están distribuidos con autonomía territorial. Los miembros de este cártel recibían órdenes del ‘El Mencho’ por medio de los jefes regionales. “Como lo hemos mencionado, tres o cuatro personas que eran segundos al mando, este (‘El Jardinero’) era uno de ellos. Entonces no es que haya sido el segundo por encima de los otros, éste es uno de los otros mandos que se encuentran al mando del Cártel Jalisco”, indicó el secretario de Seguridad.

Especialistas de seguridad señalan que, pese a todos los esfuerzo de ‘El Jardinero’ por controlar la organización criminal, el actual líder del CJNG es Juan Carlos Valencia, alias ‘El 03’ o ‘El Pelón’, quien era hijastro de ‘El Mencho’ e hijo de Rosalinda González Valencia, exesposa de Nemesio Oseguera; además de contar con un alto nivel en la organización y vínculos familiares. Aunque también resaltan los nombres de jefes regionales: Ricardo Ruiz Velasco, conocido como ‘El Doble R’, mantiene dominio en Guadalajara, el corazón financiero y logístico del CJNG en Jalisco. Ese control urbano le otorga un peso específico considerable dentro de la organización; Heraclio Guerrero Martínez, alias ‘El Tío Lako’, con influencia en economías ilícitas como el robo de combustible y presencia en zonas estratégicas del occidente; Gonzalo Mendoza Gaytán, alias ‘El Sapo’, encargado del reclutamiento forzado en la organización criminal e incluso está relacionado con el caso Rancho Izaguirre, junto con el ‘Doble R’ posiblemente gestaron una alianza con ‘Los Chapitos’ en 2024; y Julio Alberto Castillo Rodríguez, yerno de ‘El Mencho’ y operador de Manzanillo, Colima, lugar claves para el CJN al ser el puerto donde se ingresa los precursores químicos del fentanilo y otras drogas.

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