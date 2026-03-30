Estados Unidos asegura que la situación con respecto al Ormuz avanza de manera positiva

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Internacional
/ 30 marzo 2026
    Estados Unidos asegura que la situación con respecto al Ormuz avanza de manera positiva
    El riesgo de una profunda crisis económica mundial persigue a la Administración del presidente, Donald Trump, que ha solicitado la ayuda de aliados. ESPECIAL.

Cabe recordar que antes de estallar el conflicto, por el estrecho del Ormuz pasaba casi una quinta parte del petróleo mundial

WASHINGTON.- El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que la situación en el estrecho de Ormuz está mejorando y que su país “retomará el control” de la estratégica vía de tránsito de crudo y mercancías.

Fue el pasado fin de semana que se habló de un aumento de la presencia militar de Washington en Oriente Medio, con el despliegue de unos 50 mil efectivos en total y con supuestos planes por parte del Pentágono para una incursión terrestre en Irán.

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“Cada día vemos transitar un número creciente de buques (por el estrecho) pero, con el tiempo, Estados Unidos retomará el control y se restablecerá la libertad de navegación, ya sea mediante escoltas estadounidenses o a través de una escolta multinacional”, dijo Bessent en una entrevista en Fox News.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido ayuda a los países aliados para reabrir el tráfico en el estrecho de Ormuz, sin lograr adhesiones a su propuesta, tras lo que ha llegado a calificar como “cobardes” a los miembros de la OTAN.

Será hasta el 6 de abril que el ultimátum del mandatario de EU a Teherán concluya para que ésta desbloquee el paso estratégico y dar margen a unas negociaciones.

Aunque Trump, en un mensaje en Truth Social, afirmó ahora que “se han logrado grandes avances” en las conversaciones para poner fin a las operaciones militares, Irán niega que existan las conversaciones y apenas reconoce el intercambio de mensajes a través de intermediarios como Pakistán.

Fue hoy que Estados Unidos amenazó con atacar las instalaciones energéticas y petrolíferas de la República Islámica si no se llega a un acuerdo.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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