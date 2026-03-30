Estados Unidos asegura que la situación con respecto al Ormuz avanza de manera positiva

WASHINGTON.- El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que la situación en el estrecho de Ormuz está mejorando y que su país “retomará el control” de la estratégica vía de tránsito de crudo y mercancías.

Fue el pasado fin de semana que se habló de un aumento de la presencia militar de Washington en Oriente Medio, con el despliegue de unos 50 mil efectivos en total y con supuestos planes por parte del Pentágono para una incursión terrestre en Irán.

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“Cada día vemos transitar un número creciente de buques (por el estrecho) pero, con el tiempo, Estados Unidos retomará el control y se restablecerá la libertad de navegación, ya sea mediante escoltas estadounidenses o a través de una escolta multinacional”, dijo Bessent en una entrevista en Fox News.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido ayuda a los países aliados para reabrir el tráfico en el estrecho de Ormuz, sin lograr adhesiones a su propuesta, tras lo que ha llegado a calificar como “cobardes” a los miembros de la OTAN.

Será hasta el 6 de abril que el ultimátum del mandatario de EU a Teherán concluya para que ésta desbloquee el paso estratégico y dar margen a unas negociaciones.

Aunque Trump, en un mensaje en Truth Social, afirmó ahora que “se han logrado grandes avances” en las conversaciones para poner fin a las operaciones militares, Irán niega que existan las conversaciones y apenas reconoce el intercambio de mensajes a través de intermediarios como Pakistán.

Fue hoy que Estados Unidos amenazó con atacar las instalaciones energéticas y petrolíferas de la República Islámica si no se llega a un acuerdo.