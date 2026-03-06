Estados Unidos autoriza a sus empresas comerciar oro de Venezuela

MIAMI.- El gobierno de Donald Trump emitió un permiso de venta de parte del oro venezolano a Estados Unidos, situación con la que se relajan las sanciones de Washington contra Caracas desde la caída de Nicolás Maduro a comienzos de año.

Se trata de una licencia para autorizar determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses.

La licencia general 51 permite a empresas estadounidenses comprar, transportar y revender oro de origen venezolano, incluso en operaciones que involucren al Gobierno de Venezuela o a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).

El documento establece que los contratos derivados de estas operaciones deberán regirse por las leyes de Estados Unidos y que cualquier disputa legal deberá resolverse en tribunales estadounidenses.

Cabe destacar que los pagos que deban realizarse a entidades venezolanas sancionadas por Washington no se efectuarán directamente, sino que deberán canalizarse a través de un fondo controlado por el Departamento del Tesoro.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, el chavista Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, informó el lunes de que ya se encuentra en revisión la Ley de Minas con el objetivo de reformarla de forma urgente y abrir el sector a la inversión extranjera, como ya ocurrió con la Ley de Hidrocarburos y el sector petrolero.

Estados Unidos ya volvió a autorizar la exportación de petróleo venezolano. Pero mantiene el control sobre el proceso: el producto generado por la venta de crudo, así como los impuestos vinculados, deben depositarse en un fondo específico supervisado por el Departamento del Tesoro y actualmente radicado en Catar.

CONFÍAN QUE DISMINUIRÁ PRECIO DE GASOLINA EN EU

El secretario estadounidense del Interior, Doug Burgum, aseguró que “la alianza con Venezuela será una de las maneras en que los precios de la gasolina bajen en Estados Unidos”, en plena polémica por el aumento del coste del petróleo tras la intervención en Irán.

Burgum añadió durante una entrevista en la cadena FOX que “Venezuela se ha comprometido a ser competitiva en el mercado nacional e internacional, y esto beneficia a los estadounidenses”.

Tras la captura del que fue presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, los lazos comerciales entre el país latinoamericano y la administración Trump se han intensificado.

Estados Unidos reabrió oficialmente su embajada en Caracas el pasado 1 de febrero, encabezada por la encargada de negocios Laura Dogu, como parte del restablecimiento gradual de relaciones tras la ruptura de 2019.

Por su parte el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se pronunció este viernes sobre las consecuencias económicas de la operación en Irán y el aumento del precio de la gasolina durante una entrevista en la cadena CNN y sugirió que no le preocupa.

“No hay problema. Será a corto plazo. Bajará mucho y muy rápido”, dijo, aunque descartó que los precios hayan subido significativamente y afirmó que “ya ha resuelto” el problema del estrecho de Ormuz.