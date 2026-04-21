Estados Unidos decide usar IA para combatir al crimen organizado en Sudamérica

Ya no parece ser un asunto de la ciencia ficción. El 21 de abril, se reportó que Estados Unidos ha comenzado a planificar la implementación de inteligencia artificial para combatir al crimen organizado. Desde la segunda administración del presidente Trump, la atención política para combatir al narcotráfico encontró su primer punto de inflexión, cuando Estados Unidos declaró a los narcotraficantes extranjeros como miembros de organizaciones terroristas. En septiembre del 2025, la Operación Lanza del Sur estableció al Comando Sur de los Estados Unidos para eliminar ‘narcolanchas’ que partían desde Sudamérica y presuntamente tenían como destino Norteamérica. El uso de drones, vigilancia y ataques cinéticos en las aguas del Caribe no parece ser el límite para los militares.

Se destacó que Estados Unidos ordenó la creación de una fuerza de guerra autónoma que utilice inteligencia artificial para apoyar los esfuerzos del Comando Sur, especialmente en los territorios cercanos a Panamá y al Caribe. Según informes, el uso de esta nueva herramienta tiene como objetivo desarticular las redes del narcotráfico. ‘El nuevo mando se dedicará al empleo de plataformas y sistemas autónomos, semiautónomos y no tripulados para contrarrestar amenazas y desafíos en diversos ámbitos, vinculando las misiones tácticas con los efectos estratégicos a largo plazo’ reportó en un comunicado el Comando Sur.

El informe fue compartido por el general Francis L. Donovan del Comando Sur. ‘Desde el fondo marino hasta el espacio y en todo el ámbito cibernético, tenemos la firme intención de aprovechar la clara superioridad del ecosistema de defensa estadounidense mediante el despliegue de innovaciones de vanguardia y una colaboración cada vez más estrecha con nuestros socios permanentes en la región para superar a aquellos que amenazan nuestra paz y seguridad colectivas’ agregó el general Donovan. A principios del 2026, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, dirigido por el secretario Peter Hegseth, anunció la iniciativa Grupo de Guerra Autónoma de Defensa. Se colaboró con que el general Donovan solicitó el uso de la inteligencia artificial ‘para aumentar considerablemente la letalidad, el conocimiento de todos los dominios y el intercambio de datos para las fuerzas estadounidenses y aliadas.’

Actualmente, la administración de Trump, con el apoyo de un aproximado de 12 países latinoamericanos, creó El Escudo de las Américas, una iniciativa militar para combatir amenazas en el continente. Desde principios del 2026, fuerzas militares comenzaron a colaborar con el ejército de Ecuador para contrarrestar la presencia del crimen organizado en la región. Hasta el momento se desconoce si se tiene planeado el uso de inteligencia artificial para atacar a los ‘narcoterroristas’ del territorio ecuatoriano.

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