EU busca aumentar gasto militar en drones y defensas que han sido parte de la guerra con Irán

WASHINGTON.-Los jerarcas militares de Estados Unidos pidieron gastar decenas de miles de millones de dólares en el próximo año presupuestario en drones, sistemas de defensa aérea y aviones de combate , debido a que las reservas se han reducido durante la guerra con Irán.

Lo anterior, como parte del impulso del presidente Donald Trump para aumentar el gasto en defensa hasta 1.5 billones de dólares en el presupuesto de 2027.

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De acuerdo a los funcionarios militares señalaron, el plan de gasto se elaboró antes del conflicto en Oriente Medio.

Tampoco hablaron de cuánto pedirán en fondos adicionales para la guerra, que se sumarían a lo que la Casa Blanca busca para aumentar el gasto en defensa en el próximo año presupuestario.

Jules Hurst III, subsecretario interino de Defensa y contralor del Pentágono, aseguró “Siempre necesitamos aumentar nuestras reservas. Pero fuera de eso, aquí no hay costos operativos derivados de Irán”.

Los interceptores de misiles más escaseados son los sistemas de defensa aérea Patriot y Terminal High Altitude Area Defense, o THAAD.

El sistema THAAD está diseñado para derrotar misiles balísticos de alcance medio, mientras que el sistema Patriot sirve para derribar misiles balísticos de corto alcance y aeronaves tripuladas. Sin embargo, ambos también se utilizaron para derribar drones iraníes baratos.

La partida presupuestaria de 30 mil millones de dólares también buscaría comprar misiles Precision Strike de largo alcance y sistemas de misiles Mid-Range Capability utilizados por el ejército.

La propuesta presupuestaria asignaría casi 54 mil millones de dólares para drones militares y tecnología relacionada, así como 21 mil millones para sistemas de armas diseñados para derribar drones enemigos.