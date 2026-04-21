EU busca aumentar gasto militar en drones y defensas que han sido parte de la guerra con Irán

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 21 abril 2026
    EU busca aumentar gasto militar en drones y defensas que han sido parte de la guerra con Irán
    Los drones y otros vehículos no tripulados son considerados un arma clave en las guerras de Ucrania e Irán, y altos funcionarios del Pentágono afirman que se debe aumentar de manera significativa su financiación. AP.

El Pentágono quiere triplicar el gasto en drones y tecnología relacionada a más de 74 mil millones e invertir más de 30 mil millones en municiones

WASHINGTON.-Los jerarcas militares de Estados Unidos pidieron gastar decenas de miles de millones de dólares en el próximo año presupuestario en drones, sistemas de defensa aérea y aviones de combate , debido a que las reservas se han reducido durante la guerra con Irán.

Lo anterior, como parte del impulso del presidente Donald Trump para aumentar el gasto en defensa hasta 1.5 billones de dólares en el presupuesto de 2027.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Podría Trump enviar tropas, tras inminente expiración del alto al fuego entre EU e Irán?

De acuerdo a los funcionarios militares señalaron, el plan de gasto se elaboró antes del conflicto en Oriente Medio.

Tampoco hablaron de cuánto pedirán en fondos adicionales para la guerra, que se sumarían a lo que la Casa Blanca busca para aumentar el gasto en defensa en el próximo año presupuestario.

Jules Hurst III, subsecretario interino de Defensa y contralor del Pentágono, aseguró “Siempre necesitamos aumentar nuestras reservas. Pero fuera de eso, aquí no hay costos operativos derivados de Irán”.

Los interceptores de misiles más escaseados son los sistemas de defensa aérea Patriot y Terminal High Altitude Area Defense, o THAAD.

El sistema THAAD está diseñado para derrotar misiles balísticos de alcance medio, mientras que el sistema Patriot sirve para derribar misiles balísticos de corto alcance y aeronaves tripuladas. Sin embargo, ambos también se utilizaron para derribar drones iraníes baratos.

La partida presupuestaria de 30 mil millones de dólares también buscaría comprar misiles Precision Strike de largo alcance y sistemas de misiles Mid-Range Capability utilizados por el ejército.

La propuesta presupuestaria asignaría casi 54 mil millones de dólares para drones militares y tecnología relacionada, así como 21 mil millones para sistemas de armas diseñados para derribar drones enemigos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Presupuesto
Dinero

Localizaciones


Estados Unidos

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Selección de los editores
Madres buscadoras

Madres buscadoras
true

Operaciones unilaterales de EU en territorio mexicano

Los contagios por picadura de garrapata en México registran un aumento superior al 100% en estados clave como Chihuahua y Sonora durante el primer trimestre de 2026.

¡Cuidado con las garrapatas!... Picaduras se triplican en hospitales de México y elevan el riesgo de enfermedades
El actor y comediante Ricardo de Pascual falleció a los 89 años. Su legado en la televisión mexicana incluye participaciones en clásicos como El Chavo del 8 y otras producciones icónicas.

Fallece el actor y comediante Ricardo de Pascual a los 89 años de edad; participó en El Chavo del 8, Anabel y La familia P. Luche
De acuerdo con el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP estos meses, previo a la recta final del ciclo escolar, tendrán un descanso largo de 6 días que combina días festivos y suspensión de clases.

Megapuente de 6 días en mayo y abril de 2026: los días que habrá suspensión de clases, según la SEP
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Mensaje. La artista solicitó apoyo para recuperar las prendas robadas, consideradas parte de su legado en la música pop.

Madonna denuncia robo de vestuario histórico tras su aparición en Coachella
El ídolo del América y el referente de las Chivas protagonizan el momento más viral del Juego de Leyendas, demostrando que el respeto profesional supera cualquier rivalidad deportiva.

¿Adiós rivalidad entre Chivas y Águilas?... Cuauhtémoc Blanco firma la playera del ‘Bofo’ Bautista en partido de Leyendas (video)