Estados Unidos denuncia a 8 personas de pertenecer al Tren de Aragua por actos de homicidio y secuestro
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En caso de ser declarados culpables, los presuntos integrantes afrontarán posible cadena perpetua o pena de muerte
El 2 de julio, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a 8 personas de presuntamente integrar la organización criminal transnacional y sudamericana ‘Tren de Aragua’.
El Tren de Aragua, organización originaria de Venezuela, fue catalogado como un grupo terrorista por la segunda administración presidencial de Donald Trump. Al clasificar a sus integrantes como ‘narcoterroristas’, las autoridades estadounidenses han justificado la implementación de recursos militares y de seguridad en su detención.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos señaló que los 8 presuntos integrantes de la organización terrorista mantuvieron actividades ilícitas en los territorios de Illinois y Texas.
Cinco de los procesados fueron imputados en el Distrito Norte de Texas por conspiración de crimen organizado, secuestro y asesinato; en Chicago, tres fueron acusados de secuestrar y homicidio por arma de fuego en mayo del 2026. De igual manera, se destacó que los denunciados son migrantes indocumentados que ingresaron a Estados Unidos entre el 2021 y el 2024.
En caso de ser declarados culpables, estarán bajo la condición de ser condenados a cadena perpetua, y en caso de 5 de ellos, pena de muerte.
Organizaciones a favor de los derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, denunciaron que las autoridades de los Estados Unidos han tenido una fijación por arrestar migrantes venezolanos y sudamericanos para vincularlos al Tren de Aragua, como ocurrió en el caso de Kilmar Ábrego García.