Estados Unidos denuncia a 8 personas de pertenecer al Tren de Aragua por actos de homicidio y secuestro

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    Estados Unidos denuncia a 8 personas de pertenecer al Tren de Aragua por actos de homicidio y secuestro
    8 personas son señaladas de pertenecer al Tren de Aragua Vanguardia

En caso de ser declarados culpables, los presuntos integrantes afrontarán posible cadena perpetua o pena de muerte

El 2 de julio, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a 8 personas de presuntamente integrar la organización criminal transnacional y sudamericana ‘Tren de Aragua’.

El Tren de Aragua, organización originaria de Venezuela, fue catalogado como un grupo terrorista por la segunda administración presidencial de Donald Trump. Al clasificar a sus integrantes como ‘narcoterroristas’, las autoridades estadounidenses han justificado la implementación de recursos militares y de seguridad en su detención.

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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos señaló que los 8 presuntos integrantes de la organización terrorista mantuvieron actividades ilícitas en los territorios de Illinois y Texas.

Cinco de los procesados fueron imputados en el Distrito Norte de Texas por conspiración de crimen organizado, secuestro y asesinato; en Chicago, tres fueron acusados de secuestrar y homicidio por arma de fuego en mayo del 2026. De igual manera, se destacó que los denunciados son migrantes indocumentados que ingresaron a Estados Unidos entre el 2021 y el 2024.

En caso de ser declarados culpables, estarán bajo la condición de ser condenados a cadena perpetua, y en caso de 5 de ellos, pena de muerte.

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Organizaciones a favor de los derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, denunciaron que las autoridades de los Estados Unidos han tenido una fijación por arrestar migrantes venezolanos y sudamericanos para vincularlos al Tren de Aragua, como ocurrió en el caso de Kilmar Ábrego García.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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