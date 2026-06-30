Así usaban negocios de remesas en EU para presunto lavado de dinero del CJNG, según investigaciones

Las investigaciones de autoridades federales de Estados Unidos han identificado un patrón recurrente en el uso de pequeños negocios de remesas y tiendas de productos dirigidos a comunidades migrantes para presuntamente lavar ganancias obtenidas por organizaciones dedicadas al narcotráfico, entre ellas células vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Diversos expedientes judiciales abiertos en estados como Georgia, Oregón, Texas y Virginia describen cómo comercios establecidos en zonas con alta presencia de población hispana fueron utilizados para transferir millones de dólares a México mediante operaciones fraccionadas y el uso de identidades falsas.

De acuerdo con una investigación publicada por El País, uno de los casos más recientes se desarrolló en Norcross, un suburbio ubicado al norte de Atlanta, Georgia, donde agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) siguieron durante meses una red de tráfico de fentanilo que operaba presuntamente a través de una tienda denominada Pulga La Esperanza. El establecimiento, cuya fachada estaba ocupada por maniquíes, bicicletas y asadores, también ofrecía servicios de envío de remesas, actividad que, según la investigación, habría sido aprovechada para movilizar recursos obtenidos por la venta de drogas en Estados Unidos. INVESTIGACIÓN APUNTÓ A PROPIETARIA DE TIENDA EN GEORGIA Según el expediente citado por el medio, diversos integrantes de la organización criminal que posteriormente colaboraron con las autoridades señalaron como pieza clave de la operación a Sandra Hernández Chilel, propietaria del negocio. Los testimonios refieren que la comerciante presuntamente acordó el envío de más de un millón de dólares hacia México para un operador del CJNG identificado con el alias de “El Viejo”, ocultando las transferencias entre miles de envíos legítimos realizados por migrantes que enviaban dinero a sus familias. Las investigaciones indican que las operaciones se realizaban utilizando nombres ficticios tanto de remitentes como de destinatarios, mientras se empleaban fotografías de identificaciones mexicanas auténticas para aparentar legalidad en las transacciones.

RED OPERABA DESDE MICHOACÁN La investigación señala que la estructura criminal era dirigida por un operador conocido como “El Tío”, también identificado por su apellido González, quien residió durante un tiempo en Atlanta antes de establecerse en Morelia, Michoacán. Desde esa ciudad coordinaba, mediante llamadas telefónicas y mensajes cifrados enviados por WhatsApp, las actividades de una célula dedicada a distribuir fentanilo en distintas zonas del estado de Georgia. De acuerdo con documentos incorporados al proceso judicial, los cargamentos ingresaban a Estados Unidos ocultos dentro de baterías para automóvil que cruzaban la frontera por una garita ubicada en McAllen, Texas. Las investigaciones indican que la droga era transportada por un conductor de origen indio, quien tenía instrucciones específicas para cruzar los puntos de revisión entre las seis y siete de la mañana. Una vez en Atlanta, la organización distribuía tanto pastillas de fentanilo como una mezcla de cocaína con fentanilo identificada internamente con el nombre de “Frank Lucas”, en referencia al narcotraficante estadounidense que operó en Nueva York durante las décadas de 1960 y 1970. MÁS DE UN MILLÓN DE DÓLARES ENVIADOS EN DOS MESES Los colaboradores que aceptaron cooperar con la DEA señalaron que acudían a Pulga La Esperanza transportando cantidades inferiores a los 10 mil dólares para evitar generar alertas regulatorias. Las entregas eran realizadas utilizando vehículos de plataformas digitales de transporte y, posteriormente, el dinero era contado en una zona privada del establecimiento por la propietaria, su hija o una empleada. Según los expedientes judiciales, durante un periodo aproximado de dos meses la organización entregó más de un millón de dólares mediante múltiples operaciones de pequeña escala. Posteriormente, esos recursos eran enviados principalmente a Michoacán mediante remesas individuales inferiores a mil dólares. La acusación sostiene que Sandra Hernández Chilel mantenía comunicación constante con “El Tío” respecto a las entregas de efectivo y la realización de las transferencias.

CONDENA Y DEPORTACIÓN La DEA inició el seguimiento de esta organización desde septiembre de 2024. Un año después fueron detenidos varios integrantes de la célula dedicada al tráfico de fentanilo. Sandra Hernández Chilel fue declarada culpable por conspiración para lavar dinero y operar sin licencia un negocio de transferencia de fondos. El tribunal federal la sentenció a cinco años de prisión y determinó que, al carecer de un estatus migratorio legal en Estados Unidos, será deportada a Guatemala una vez que concluya su condena. Las autoridades señalaron que el presunto operador identificado como “El Tío” permanece prófugo. OTRO CASO MOVILIZÓ MÁS DE 12 MILLONES DE DÓLARES Otra investigación federal identificó una operación similar encabezada por Brenda Barrera, empresaria originaria de Guatemala y propietaria de la cadena de tiendas La Popular, que llegó a operar seis sucursales en los estados de Oregón y Washington. En redes sociales promovía rifas y obsequios para atraer clientes interesados en enviar dinero a sus países de origen. Sin embargo, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el verdadero origen de gran parte de sus ingresos provenía de una comisión equivalente al 10 por ciento por cada remesa enviada para organizaciones del narcotráfico mexicano. Los documentos judiciales indican que únicamente entre agosto y noviembre de 2024 transfirió más de 4.2 millones de dólares hacia zonas de México relacionadas con actividades de tráfico de drogas. Las investigaciones sostienen que desde 2021 movilizó más de 12 millones de dólares y obtuvo ganancias cercanas a 1.2 millones. Al igual que en otros casos, las autoridades aseguran que utilizaba identidades falsas para realizar las transferencias. En uno de los videos difundidos en redes sociales, Barrera afirmaba que por envíos de entre 500 y mil dólares no solicitaba ninguna identificación. Su participación fue documentada mediante operaciones encubiertas realizadas por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), quienes, junto con informantes, realizaron entregas controladas de efectivo para documentar el esquema financiero. BRENDA BARRERA FUE DETENIDA EL 16 DE ABRIL DE 2025 Durante los cateos efectuados en su vivienda ubicada en Beaverton, Oregón, las autoridades localizaron aproximadamente 120 mil dólares en efectivo, joyería y artículos de lujo. Posteriormente fue condenada a casi cuatro años de prisión y, al término de su sentencia, también será deportada. TIENDAS EN OREGÓN BAJO INVESTIGACIÓN Otro de los procesos abiertos corresponde al empresario mexicano José Alonso Páramo Argüello, propietario de las tiendas Santa María, también ubicadas en Oregón. La Fiscalía sostiene que entre enero de 2024 y diciembre de 2025 sus tres establecimientos enviaron más de siete millones de dólares hacia distintos destinos en México relacionados con investigaciones por narcotráfico. Según el expediente, uno de los informantes del gobierno estadounidense le manifestó ser traficante de drogas, a lo que presuntamente respondió: ”Tú vendes lo que quieras; eres un comerciante y punto.” Posteriormente habría recibido más de 45 mil dólares distribuidos mediante 22 transferencias electrónicas, cobrando una comisión similar a la documentada en otros casos. Su proceso penal continúa en curso.

NEGOCIO DE ALIMENTOS TAMBIÉN FUE UTILIZADO, SEGÚN FISCALES En Virginia, las investigaciones apuntaron contra Ana Bella Sánchez Ríos, propietaria del establecimiento Bella’s Tortilla & Meat Market, ubicado en una comunidad con importante presencia de población latina. De acuerdo con fiscales federales, la comerciante habría lavado más de 4.3 millones de dólares para integrantes del CJNG. La acusación sostiene que recibía dinero proveniente de distribuidores de cocaína, heroína y marihuana establecidos en California para posteriormente enviarlo a distintos destinatarios en México. Las autoridades estadounidenses señalaron que Sánchez Ríos conocía el origen ilícito de los recursos. Finalmente fue condenada a ocho años de prisión. MÁS DE 10 MILLONES DE DÓLARES ENVIADOS DESDE TIENDA EN DALLAS Las investigaciones también alcanzaron a Yoli’s Western Wear, una tienda de ropa vaquera ubicada en Dallas, Texas. Según los expedientes, el gerente Iván Noe Valerio colaboró con José Valdovinos Jiménez, alias “La Roca”, identificado como operador del CJNG encargado del traslado de drogas hacia el norte de Texas y del envío de ganancias a México. La investigación documentó más de 11 mil transferencias electrónicas por un monto superior a los 10 millones de dólares. Los envíos se realizaban utilizando identidades falsas y cantidades inferiores a 950 dólares para evitar controles regulatorios. Las autoridades señalaron que únicamente durante un periodo de seis días siete emisarios entregaron cerca de 164 mil dólares en efectivo en el establecimiento. Valerio declaró a los investigadores que cobraba aproximadamente 20 dólares por cada transferencia realizada. Posteriormente fue detenido y procesado por las autoridades estadounidenses.

REMESAS LEGALES Y OPERACIONES ILÍCITAS La investigación de El País señala que estos esquemas presuntamente aprovechan el elevado volumen de remesas que anualmente salen de Estados Unidos con destino a México. Durante 2025, México captó 61 mil 777 millones de dólares por este concepto, cifra únicamente inferior al récord de aproximadamente 64 mil millones registrado el año anterior. El envío promedio fue de 403 dólares, mientras que Guanajuato, Jalisco y Michoacán figuraron entre las entidades que recibieron mayores montos de remesas, estados que también aparecen de manera recurrente en investigaciones relacionadas con la presencia de organizaciones delictivas. Las autoridades estadounidenses han documentado al menos siete esquemas similares de presunto lavado de dinero mediante pequeños negocios de remesas en Georgia, Oregón, Texas, Ohio, Virginia, Misuri y Washington. De acuerdo con los expedientes judiciales, tres de esas investigaciones identifican presuntos vínculos con distribuidores locales asociados al Cártel Jalisco Nueva Generación.

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