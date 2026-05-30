EU detiene buque mercante que buscaba romper bloqueo

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    EU detiene buque mercante que buscaba romper bloqueo
    Manifestantes pro-gobierno con banderas iraníes y retratos del líder supremo ayatolá Mojtaba Jamenei (d) y su fallecido padre ayatolá Ali Jamenei, en Teherán, el 29 de mayo del 2026. (AP foto/Vahid Salemi) Vahid Salemi / AP Photo/Vahid Salemi

El bloqueo estadounidense busca limitar la actividad comercial de Irán

Las fuerzas armadas de Estados Unidos han detenido otro buque mercante que intentaba romper el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes, informó a The Associated Press el sábado un funcionario norteamericano con conocimiento de la situación.

El granelero Lian Star, con bandera de Gambia, ignoró múltiples advertencias durante la noche mientras intentaba entrar en un puerto iraní, manifestó el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para tratar operaciones militares. El barco fue inutilizado por aeronaves de Estados Unidos en el golfo de Omán y permanece a la deriva allí, indicó el funcionario, y añadió que las fuerzas norteamericanas no han abordado la embarcación.

Con la acción más reciente, las fuerzas armadas de Estados Unidos han detenido seis barcos que intentaban violar el bloqueo. A uno se le permitió continuar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/eu-afirma-avances-en-reapertura-del-estrecho-de-ormuz-senala-que-2-buques-ya-lo-transitaron-GD20457331

Estados Unidos lanzó el bloqueo el 17 de abril en respuesta a que Irán efectivamente cerró el estrecho después de que la guerra comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Un frágil alto al fuego se ha mantenido desde el 7 de abril. Ahora la región y el mundo en general esperan noticias sobre si se está alcanzando un acuerdo para ampliarlo por 60 días mientras se celebrarían nuevas conversaciones sobre el programa nuclear de Irán.

Los acontecimientos en el estrecho de Ormuz han sacudido la economía mundial ya que han quedado paralizados muchos envíos de petróleo, gas natural y suministros relacionados como fertilizante, lo que aumenta la presión sobre los consumidores y los productores de alimentos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-exige-que-seis-paises-musulmanes-se-unan-a-los-acuerdos-de-abraham-si-quieren-formar-parte-del-acuerdo-con-iran-AJ20926024

El bloqueo estadounidense busca limitar la actividad comercial de Irán y su acceso a dinero en efectivo, creando más dolor para su economía.

El presidente estadounidense Donald Trump se reunió con asesores el viernes, pero aún no ha decidido si seguir adelante con un acuerdo para ampliar la tregua y reabrir el estrecho. Irán ha dicho que el acuerdo no se había finalizado.

El tráfico comercial ha seguido fluyendo discretamente a través del estrecho, pese a las afirmaciones de Irán de que debe aprobar cualquier tránsito, aunque a un volumen mucho menor que antes del conflicto.

“Cualquier violación de estas regulaciones pondrá su paso en grave riesgo”, declaró el mando militar iraní el sábado en un comunicado difundido por la televisión estatal, advirtiendo que cualquier buque militar que intentara interferir con eso sería atacado.

Irán incluso ha cobrado peajes por el tránsito de hasta 2 millones de dólares, lo que expertos han calificado como una violación de un principio del comercio marítimo internacional: la libertad de navegación.

El viceprimer ministro de Qatar, el jeque Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani, indicó el sábado que la nación se opone a cobrar tarifas por el tránsito, “pero por ciertos momentos cuando dicen que lo van a usar para despeje de minas o algún uso de las tarifas por un tiempo temporal, esto es algo negociable, y podría ser algo que ayude a que el tránsito del estrecho de Ormuz vuelva a una etapa normal”.

El funcionario estadounidense previamente dijo a la AP que Estados Unidos no ha encontrado ni destruido ninguna mina en el estrecho.

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