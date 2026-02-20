Estados Unidos destruye otra narcolancha en el Pacífico; mata a tres tripulantes

Internacional
/ 20 febrero 2026
    Tres personas murieron durante un ataque letal ejecutado este viernes por la Fuerza Conjunta del Comando Sur de Estados Unidos contra una embarcación vinculada al narcotráfico que operaba en el océano Pacífico. EFE

Con estas tres muertes, el número de personas fallecidas durante operativos de la Fuerza de Tarea Conjunta “Lanza del Sur” supera las 110 desde agosto de 2025 hasta la fecha

Tres personas murieron durante un ataque letal ejecutado este viernes por la Fuerza Conjunta del Comando Sur de Estados Unidos contra una embarcación vinculada al narcotráfico que operaba en el océano Pacífico, como parte de las operaciones militares estadounidenses contra el tráfico de drogas en la región.

La acción fue dirigida por el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur, y se produjo cuando la embarcación navegaba por rutas “conocidas de narcotráfico”, de acuerdo con la información oficial.

Con estas tres muertes, el número de personas fallecidas durante operativos de la Fuerza de Tarea Conjunta “Lanza del Sur” supera las 110 desde agosto de 2025 hasta la fecha, en operaciones realizadas tanto en el Caribe como en el Pacífico.

Donovan asumió el mando del Comando Sur a principios de febrero y esta semana visitó Venezuela, donde sostuvo reuniones con autoridades militares del país sudamericano, actualmente gobernado de manera interina por Delcy Rodríguez.

La intensificación de la presencia de buques y aeronaves militares de Estados Unidos en aguas internacionales comenzó en el Caribe y antecedió a la intervención militar del 3 de enero, operación en la que Washington detuvo en Caracas a Nicolás Maduro para trasladarlo a una prisión federal en Nueva York.

