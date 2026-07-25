Estados Unidos e Israel detienen bombardeos a Irán ante posibilidad de negociación

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A pesar de las negociaciones que iniciaron en abril, el conflicto entre Irán y Estados Unidos escaló a principios de julio

El 25 de julio, tras 14 días consecutivos de bombardeos y hostilidades entre Estados Unidos e Irán, los ataques al gobierno de Teherán han cesado, temporalmente.

Aunque el memorándum, firmado por el gobierno por ambas partes, ha perdido legitimidad a causa de los bombardeos y los cierres armados al estrecho de Ormuz, se destacó que el presidente Donald Trump espera una solución diplomática.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-amenaza-a-iran-con-hacerle-pagar-por-la-muerte-de-soldados-estadounidenses-EL22296389

Su orden de no proseguir con los ataques ocurre después de haber expresado que no tenía intención de renegociar con el gobierno iraní, e incluso aseveró que si ellos tuvieran armas nucleares, las usarían. Sin embargo, el sábado 25 de julio, medios estadounidenses e israelíes detallaron que el presidente Trump detuvo los bombardeos para crear ‘espacio’ a la diplomacia.

Se colaboró por medios de radio de Israel que, por parte del gobierno administrado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, se había preparado un nuevo bombardeo, pero fue postergado a petición de Estados Unidos.

El ministro de Sanidad de Irán, Hossein Kermanpour, colaboró que en la presente noche no recibieron ataques aéreos por parte de Estados Unidos, ni de Israel. Aunque Qatar ha reanudado navegación marítima en las inmediaciones del mar Pérsico, el costo de un solo barril de petróleo es próximo a los 100 dólares a causa de las hostilidades comerciales que ha provocado el conflicto.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/ante-las-limitaciones-de-ataques-aereos-eu-e-iran-se-atrincheran-por-el-estrecho-de-ormuz-LH22349570

Mohamad Baqer Zolqadr, Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, aseveró que los ataques a bases estadounidenses en el Medio Oriente continuarán hasta la ‘rendición total del enemigo’.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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