Estados Unidos e Israel detienen bombardeos a Irán ante posibilidad de negociación

Aunque el memorándum, firmado por el gobierno por ambas partes, ha perdido legitimidad a causa de los bombardeos y los cierres armados al estrecho de Ormuz, se destacó que el presidente Donald Trump espera una solución diplomática.

El 25 de julio, tras 14 días consecutivos de bombardeos y hostilidades entre Estados Unidos e Irán, los ataques al gobierno de Teherán han cesado, temporalmente.

Su orden de no proseguir con los ataques ocurre después de haber expresado que no tenía intención de renegociar con el gobierno iraní, e incluso aseveró que si ellos tuvieran armas nucleares, las usarían. Sin embargo, el sábado 25 de julio, medios estadounidenses e israelíes detallaron que el presidente Trump detuvo los bombardeos para crear ‘espacio’ a la diplomacia.

Se colaboró por medios de radio de Israel que, por parte del gobierno administrado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, se había preparado un nuevo bombardeo, pero fue postergado a petición de Estados Unidos.

El ministro de Sanidad de Irán, Hossein Kermanpour, colaboró que en la presente noche no recibieron ataques aéreos por parte de Estados Unidos, ni de Israel. Aunque Qatar ha reanudado navegación marítima en las inmediaciones del mar Pérsico, el costo de un solo barril de petróleo es próximo a los 100 dólares a causa de las hostilidades comerciales que ha provocado el conflicto.