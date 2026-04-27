$!Estados Unidos habría revocado visa a Rubén Rocha Moya en 2025, revela Los Angeles Times

El periodista Steve Fisher, corresponsal del Los Angeles Times, dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos habría revocado en 2025 la visa del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, información que, según la publicación, no había sido difundida previamente. De acuerdo con el reporte, la cancelación de visados forma parte de una serie de medidas dirigidas a funcionarios mexicanos, en un contexto de posibles acciones más amplias contra la corrupción. La nota señala: “Estados Unidos ya ha revocado los visados de algunos dirigentes mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha negado en repetidas ocasiones cualquier vínculo con los cárteles”.

REVELACIÓN LA REALIZÓ RONALD JOHNSON DURANTE VISITA DIPLOMÁTICA La información se da a conocer en el marco de una visita del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, a la ciudad de Los Mochis, donde participó en actividades relacionadas con la inauguración del complejo Pacífico Mexinol, una inversión estimada en 3 mil 300 millones de dólares. Durante su visita, Johnson advirtió que podrían implementarse “medidas significativas” en materia de combate a la corrupción. La publicación indica que dichas acciones estarían relacionadas con compromisos establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que contempla la tipificación del soborno y la corrupción como delitos. REALIZAN SEÑALAMIENTOS CONTRA RUBÉN ROCHA MOYA, GOBERNADOR DE SINALOA El texto del medio estadounidense señala que, según fuentes consultadas, la revocación de la visa al mandatario sinaloense ocurrió el año pasado. Asimismo, menciona que Rocha Moya ha negado reiteradamente cualquier vínculo con organizaciones delictivas. La nota también refiere que el gobernador “ha logrado sobrevivir a diversos escándalos políticos”, y menciona su relación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien describe como su mentor político.

RECUERDAN ASESINATO DE CUÉN OJEDA, CONTRINCANTE DE ROCHA MOYA Entre los hechos mencionados en el reportaje se encuentra el asesinato en 2024 de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exdiputado y exrector universitario, identificado como rival político de Rocha Moya. Según la publicación, “el crimen sigue sin resolverse” y fiscales federales mexicanos habrían detectado inconsistencias en la investigación estatal. “El revuelo resultante obligó a la dimisión de la fiscal general de Sinaloa. Pero Rocha Moya, su jefe, permaneció en el cargo a pesar de los llamamientos para que dimitiera. Él negó cualquier vínculo con la muerte de Cuén Ojeda”, señala el texto. PROTESTA DURANTE EVENTO EN LOS MOCHIS La cobertura también describe que, previo a un evento público en Los Mochis, donde el gobernador tenía previsto participar junto al embajador estadounidense, se registraron manifestaciones en su contra. Según lo reportado, un grupo de personas se congregó en el lugar del evento y lanzó consignas contra el mandatario estatal. La nota recoge una declaración atribuida a Rocha Moya: “Estoy de su lado”, al tiempo que indicó que permanecería en el sitio para dialogar con los manifestantes, mientras que la ceremonia fue reubicada.

POSIBLES MEDIDAS ADICIONALES De acuerdo con fuentes citadas por Fisher, la estrategia anticorrupción impulsada por la administración del expresidente estadounidense Donald Trump podría incluir acciones adicionales a la cancelación de visas, como la presentación de cargos en tribunales federales de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos. La información difundida forma parte de un contexto más amplio de cooperación y tensiones en materia de seguridad y combate a la corrupción entre ambos países, en el que se contemplan mecanismos de carácter diplomático, judicial y comercial.

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