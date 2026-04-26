Estados Unidos apunta contra políticos mexicanos ligados al crimen organizado, reporta “Los Angeles Times”

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México
/ 26 abril 2026
    Estados Unidos apunta contra políticos mexicanos ligados al crimen organizado, reporta “Los Angeles Times”
    Johson reiteró desde Sinaloa que “ninguna empresa comprometerá recursos donde las reglas no son claras”. FOTO: Archivo / Cuartoscuro Mario Jasso

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió que los inversionistas requieren certeza y un “entorno libre de corrupción”

CIUDAD DE MÉXICO.- El duro mensaje que dio el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en Sinaloa, donde advirtió que los inversionistas requieren certeza y un “entorno libre de corrupción” es el principio de una campaña que podría derivar en acusaciones en Estados Unidos contra políticos mexicanos ligados al crimen organizado, reporta este domingo el diario “Los Angeles Times”.

Durante la colocación de la primera piedra del megaproyecto de metanol Pacífico Mexinol, Johnson dijo que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha dejado claro que “el camino hacia un futuro seguro pasa por la seguridad energética. La energía no solo es combustible: es poder, seguridad y soberanía”.

Asimismo, reiteró que “ninguna empresa comprometerá recursos donde las reglas no son claras, donde no hay transparencia o donde la rendición de cuentas es opcional”.

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Acusaciones incluiría a miembros del gabinete gobernante: LA Times

Esta vez, señala el Times, la campaña podría incluir acusaciones a políticos mexicanos en cortes federales, “incluyendo miembros del partido gobernante, Morena”.

El medio estadounidense detalla que los fiscales encargados de llevar la iniciativa a la práctica podrían recurrir a informantes potenciales, y recuerda los casos de Joaquín y Ovidio, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes se encuentran detenidos en Chicago y firmaron acuerdos de culpabilidad.

Se cree, señala el “Times”, que muchos de estos detenidos mexicanos estarían ansiosos de convertirse en “delatores” de sus antiguos cómplices, entre los que se cree se encuentran políticos y policías corruptos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dificulta-repatriacion-de-fernando-farias-tensa-relacion-entre-sheinbaum-y-milei-KF20256792

El Departamento de Estado ya ha revocado visas de diversos funcionarios de Morena, indicó el Times, incluyendo, se presume, la de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien ha negado cualquier nexo con los cárteles de la droga y ahora, según el “Times” a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.

Luego de la publicación Rocha no se ha pronunciado.

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