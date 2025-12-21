Estados Unidos intercepta al tercer buque petrolero de Venezuela

Internacional
/ 21 diciembre 2025
    Estados Unidos intercepta al tercer buque petrolero de Venezuela
    Estados Unidos intercepta al tercer buque petrolero de Venezuela

La administración del presidente Trump anunció sobre un bloqueo total sobre los mares próximos a las costas de Venezuela

El 21 de diciembre, las autoridades de los Estados Unidos interceptaron un tercer buque petrolero de Venezuela en aguas internacionales.

El operativo marca como la segunda acción de la Marina de los Estados Unidos contra buques petroleros de Venezuela el fin de semana, tras la imposición del bloqueo estadounidense, implementado por la administración de Trump.

El informe fue compartido a la agencia de noticias Reuters por un funcionario de la Guardia Costera; sin embargo, no señaló dónde exactamente fue interceptado el buque.

Se detalló que el buque interceptado es el Bella-1. Se indicó que este navío navega con la bandera de Panamá y está vinculado con la empresa a Luis Marine Shipholding Enterprises, la cual ha sido ligada con Guardia Revolucionaria de Irán.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

