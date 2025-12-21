Estados Unidos intercepta al tercer buque petrolero de Venezuela

El 21 de diciembre, las autoridades de los Estados Unidos interceptaron un tercer buque petrolero de Venezuela en aguas internacionales.

El operativo marca como la segunda acción de la Marina de los Estados Unidos contra buques petroleros de Venezuela el fin de semana, tras la imposición del bloqueo estadounidense, implementado por la administración de Trump.

El informe fue compartido a la agencia de noticias Reuters por un funcionario de la Guardia Costera; sin embargo, no señaló dónde exactamente fue interceptado el buque.

Se detalló que el buque interceptado es el Bella-1. Se indicó que este navío navega con la bandera de Panamá y está vinculado con la empresa a Luis Marine Shipholding Enterprises, la cual ha sido ligada con Guardia Revolucionaria de Irán.