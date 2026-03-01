Estados Unidos investiga tiroteo en Austin por posible vínculo con ataques a Irán

El tiroteo que dejó al menos dos personas muertas y 18 heridas —tres en estado crítico— en Austin es investigado por autoridades federales ante la posible existencia de vínculos con los recientes ataques contra Irán emprendidos por Estados Unidos e Israel, informó The Washington Post.

De acuerdo con fuentes cercanas a la indagatoria citadas por el diario, los investigadores analizan si el agresor pudo haber actuado motivado por la operación “Furia Épica”, nombre asignado por el Pentágono al despliegue que culminó con la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamení.

TE PUEDE INTERESAR: Tres muertos y 18 heridos tras registrarse tiroteo en bar de Austin

El ataque ocurrió alrededor de las 02:00 horas locales en una concurrida zona de bares universitarios. El sospechoso fue abatido por agentes que respondieron a la emergencia, luego de que previamente hubiera estado merodeando el área, según informó la jefa de la policía local en conferencia de prensa.