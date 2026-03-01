Estados Unidos investiga tiroteo en Austin por posible vínculo con ataques a Irán
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El FBI participa en las pesquisas a través de su Fuerza Operativa Conjunta contra el Terrorismo
El tiroteo que dejó al menos dos personas muertas y 18 heridas —tres en estado crítico— en Austin es investigado por autoridades federales ante la posible existencia de vínculos con los recientes ataques contra Irán emprendidos por Estados Unidos e Israel, informó The Washington Post.
De acuerdo con fuentes cercanas a la indagatoria citadas por el diario, los investigadores analizan si el agresor pudo haber actuado motivado por la operación “Furia Épica”, nombre asignado por el Pentágono al despliegue que culminó con la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamení.
TE PUEDE INTERESAR: Tres muertos y 18 heridos tras registrarse tiroteo en bar de Austin
El ataque ocurrió alrededor de las 02:00 horas locales en una concurrida zona de bares universitarios. El sospechoso fue abatido por agentes que respondieron a la emergencia, luego de que previamente hubiera estado merodeando el área, según informó la jefa de la policía local en conferencia de prensa.
Entre los elementos bajo análisis figura que el presunto atacante vestía una camiseta con la bandera iraní y la frase “Propiedad de Alá”. Además, en el vehículo con el que llegó al lugar fue localizado un ejemplar del Corán.
El FBI participa en las pesquisas a través de su Fuerza Operativa Conjunta contra el Terrorismo. El agente especial Alex Doran indicó que desde un inicio se detectaron “indicios” de “posibles vínculos terroristas”, aunque, según las fuentes citadas, en una primera revisión se descartó una cooperación directa con algún grupo iraní. La investigación, subrayaron, permanece en etapa preliminar.
TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump se muestra dispuesto a negociar con el nuevo liderazgo iraní
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que el presidente Donald Trump fue informado sobre lo ocurrido.
Horas antes del tiroteo, Washington y Tel Aviv habían iniciado bombardeos contra Irán, tras los cuales Teherán respondió con ataques dirigidos a objetivos en la región donde existen bases militares estadounidenses. Posteriormente, el director del FBI, Kash Patel, elevó el nivel de alerta terrorista en territorio estadounidense.
(Con información de El Universal y EFE)