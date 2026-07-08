Estados Unidos moviliza más de 20 buques de guerra a las costas de Irán

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Estados Unidos moviliza más de 20 buques de guerra a las costas de Irán
    Estados Unidos reanuda actividad militar en contra de Irán Vanguardia

Previo al memorándum de paz, Estados Unidos había implementado un bloqueo marítimo en las costas de Irán para exigir la liberación del estrecho de Ormuz

El 8 de julio, el Comando Central de los Estados Unidos anunció haber realizado una serie de bombardeos en contra del territorio de Irán, después de que el presidente Donald Trump considerara suspendido el acuerdo de paz.

Tras los ataques al sur de Irán, se comunicó que la administración presidencial de Trump permitió el despliegue de 20 buques de guerra en el Medio Oriente.

Hoy, más de 20 buques de guerra de la Armada de Estados Unidos patrullan las aguas de todo el Medio Oriente, mientras las fuerzas del Centcom continúan promoviendo la seguridad y la estabilidad regional’ detalló el Comando Central desde su cuenta oficial en X.

El Secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, detalló que durante los ataques del 7 de julio en contra de Irán, también se eliminaron instalaciones subterráneas, donde se almacenaban drones o misiles, emplazamientos de defensa costera, sitios de radar y centros de vigilancia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/estados-unidos-reanuda-bombardeos-contra-iran-finaliza-el-acuerdo-de-paz-MB22015018

Según las autoridades de Estados Unidos, el gobierno de Irán violó las condiciones del acuerdo de paz, tras haber atacado a embarcaciones comerciales por el estrecho de Ormuz.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bombardeos
Guerras

Localizaciones


Estados Unidos
Irán

Personajes


Donald Trump

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Gerardo Fernández Noroña informó que recurrirá la resolución del TEEM y afirmó que el fallo aún no es definitivo, pues será revisado por una Sala Regional.

Noroña impugnará sanción por violencia política de género contra la alcaldesa de Uruapan
Carlos Alberto Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”, es señalado por Estados Unidos como líder de Los Rugrats y enfrenta siete cargos federales.

¿Quiénes son Los Rugrats? El brazo armado de Los Mayos cuyo líder enfrenta cargos por narcoterrorismo en EU
Imponen prisión preventiva a Víctor Rodríguez Padilla

Declaran prisión preventiva para Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, por caso de violencia familiar
Grecia Quiroz afirmó que Uruapan necesita la presencia de Claudia Sheinbaum para escuchar a la ciudadanía y atender la crisis de seguridad en el municipio.

Grecia Quiroz cuestiona ausencia de Sheinbaum en Uruapan durante visita a Michoacán
Agente de ICE baleó a migrante mexicano en Texas

Activistas y familiares de Lorenzo Salgado exigen investigación tras su ejecución por agentes de ICE
Nuevos bombardeos de Estados Unidos a Irán

Estados Unidos reanuda bombardeos contra Irán; finaliza el acuerdo de paz
NosotrAs: Sobre divulgación y reapropiación de lenguaje

NosotrAs: Sobre divulgación y reapropiación de lenguaje
La advertencia del presidente a Irán marcó la primera vez que amenazó con ataques contra el régimen estando físicamente dentro del alcance de sus misiles.

Trump promete que golpeará a Irán ‘con fuerza’ por segunda noche consecutiva y amenaza con tomar el control de la isla de Kharg