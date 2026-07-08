Estados Unidos moviliza más de 20 buques de guerra a las costas de Irán
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Previo al memorándum de paz, Estados Unidos había implementado un bloqueo marítimo en las costas de Irán para exigir la liberación del estrecho de Ormuz
El 8 de julio, el Comando Central de los Estados Unidos anunció haber realizado una serie de bombardeos en contra del territorio de Irán, después de que el presidente Donald Trump considerara suspendido el acuerdo de paz.
Tras los ataques al sur de Irán, se comunicó que la administración presidencial de Trump permitió el despliegue de 20 buques de guerra en el Medio Oriente.
‘Hoy, más de 20 buques de guerra de la Armada de Estados Unidos patrullan las aguas de todo el Medio Oriente, mientras las fuerzas del Centcom continúan promoviendo la seguridad y la estabilidad regional’ detalló el Comando Central desde su cuenta oficial en X.
El Secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, detalló que durante los ataques del 7 de julio en contra de Irán, también se eliminaron instalaciones subterráneas, donde se almacenaban drones o misiles, emplazamientos de defensa costera, sitios de radar y centros de vigilancia.
Según las autoridades de Estados Unidos, el gobierno de Irán violó las condiciones del acuerdo de paz, tras haber atacado a embarcaciones comerciales por el estrecho de Ormuz.