Estados Unidos otorgará a Ucrania una licencia para fabricar sistemas de defensa Patriot

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    Estados Unidos otorgará a Ucrania una licencia para fabricar sistemas de defensa Patriot
    El sistema de defensa Patriot (MIM-104) es un escudo antimisiles y antiaéreo móvil de origen estadounidense fabricado por ⁠Raytheonpara interceptar misiles balísticos tácticos, misiles de crucero y aeronaves avanzada. ESPECIAL.

Se trata de una vieja solicitud de Kiev para contrarrestar los ataques con misiles rusos

WASHINGTON.- Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Ucrania, Volodímir Zelenski, dialogaron este martes, durante una reunión en la Casa Blanca, sobre la autorización de Washington para que Kiev fabrique por su cuenta sistemas de misiles estadounidenses Patriot para defenderse de ataques rusos.

Zelenski publicó un mensaje en X acompañado de varias fotografías del encuentro, que estuvo cerrado a la prensa y se produjo horas antes de que ambos líderes participen en el funeral del senador republicano Lindsey Graham, un destacado defensor de Ucrania en el Congreso estadounidense.

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El ucraniano calificó de “buena” la reunión en el Despacho Oval con Trump, al que agradeció por la labor conjunta para “proteger las vidas de los ucranianos y promover la paz” y ofreció condolencias por el fallecimiento de Graham, “un verdadero amigo de Ucrania”.

El presidente Trump “y yo hablamos sobre las licencias para la producción de interceptores Patriot y otras ideas que podrían ser de ayuda. También conversamos sobre diplomacia, es importante revitalizar el proceso diplomático. Nuestros equipos coordinarán los detalles de futuras comunicaciones”, escribió Zelenski en inglés.

“Agradezco a Estados Unidos su firme apoyo”, concluyó.

El encuentro comenzó a las 9:47 hora de Washington (13:47 GMT) y terminó poco antes de las 10:52 (14:52 GMT) cuando el mandatario ucraniano se marchó de la Casa Blanca, según informaron portavoces de la Administración a la prensa.

Los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, y de Guerra, Pete Hegseth, también participaron en la reunión, según las imágenes compartidas en X, donde se pueden ver a los líderes sonrientes posando en el Despacho Oval.

Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, Zelenski continúa presionando a sus aliados occidentales para obtener sistemas adicionales de defensa aérea y munición para hacer frente a los ataques con drones rusos.

Mientras, los esfuerzos de Trump para lograr la paz entre Kiev y Moscú, una de sus principales promesas de campaña, permanecen estancados y sin avances concretos.

Zelenski tiene previsto, antes de abandonar Estados Unidos esta misma noche, reunirse con un grupo de senadores que impulsan una resolución presentada por Graham para endurecer las sanciones contra Rusia.El senador, muy cercano a Trump y partidario del intervencionismo en política exterior, falleció el pasado 11 de julio de una emergencia cardíaca horas después de regresar de un viaje a Ucrania, donde se había reunido con Zelenski.

Trump también recibió este martes en el Despacho Oval al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien también acudirá al funeral de Graham.

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