Estados Unidos reconoce por primera vez que ha desplegado armas en el espacio

El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, manifestó en la Conferencia de Ciberseguridad Aérea y Espacial en Maryland el lunes 15 de septiembre de 2026 que Estados Unidos ha desplegado “armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios”.

Estados Unidos confirmó por primera vez que ha desplegado armas en el espacio, una revelación notable tras advertencias previas sobre países como Rusia , que posiblemente estén convirtiendo la inteligencia artificial en arma en una frontera global que, durante mucho tiempo, los tratados han acordado que se utilice solo con fines pacíficos.

Meink no detalló cuáles eran las armas, cómo funcionan ni si estaban apuntando a otros objetos en el espacio o en la Tierra. Estados Unidos había advertido hace dos años que Rusia estaba desarrollando una nueva arma antisatélite basada en el espacio, aunque la Casa Blanca indicó entonces que el peligro no era inminente.

Pero los reportes sobre el arma antisatélite reflejaron preocupaciones de larga data sobre amenazas espaciales de Rusia y China, dado que gran parte de la infraestructura estadounidense depende de las comunicaciones satelitales. Estados Unidos también ha demostrado anteriormente su propia capacidad para derribar satélites desde la Tierra.

Meink también señaló que la Fuerza Aérea estaba incorporando más sistemas autónomos a sus capacidades y pronosticó que el servicio se verá “radicalmente diferente” para 2032. Por ejemplo, prevé que drones de ataque de un solo uso reemplazarán a la artillería como el “principal instrumento letal”.

“Estamos aumentando la preparación frente a las amenazas existentes”, afirmó.

La revelación se produce mientras el gobierno del presidente Donald Trump pone un énfasis creciente en el espacio.

En 2019, durante su primer mandato, Trump creó la Fuerza Espacial como una rama militar separada. En su segundo mandato, anunció el sistema de defensa antimisiles “Cúpula Dorada”, que incluye planes para colocar armas de Estados Unidos en el espacio.

Trump dijo el año pasado que esperaba que el sistema estuviera “plenamente operativo antes del final” de su mandato, que termina en enero de 2029, y que tuviera la capacidad de interceptar misiles “incluso si son lanzados desde el espacio”.

El mandatario también ha ordenado al Pentágono avanzar con los interceptores basados en el espacio, mediante una orden ejecutiva durante la primera semana de su presidencia.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que solo los componentes espaciales de la Cúpula Dorada podrían costar hasta 542 mil millones de dólares durante los próximos 20 años.

El gobierno del entonces presidente Joe Biden anunció en 2024 que Rusia estaba desarrollando un arma nuclear basada en el espacio que podría permanecer en el espacio durante largos periodos y luego liberar una descarga que destruiría los satélites a su alrededor.

Eso desencadenó un debate renovado en las Naciones Unidas sobre la idea de armas en el espacio.

En abril de 2024, Rusia vetó una resolución conjunta de Estados Unidos y Japón que habría instado a todos los países a no desarrollar ni desplegar armas nucleares u otras armas de destrucción masiva en el espacio, tal como lo prohíbe un tratado internacional de 1967 que incluía a Washington y Moscú.

El tratado también declaró que el espacio ultraterrestre era un bien común global que solo podía utilizarse con fines pacíficos.