Ucrania y Rusia acuerdan no atacar sus infraestructuras energéticas, afirma Trump

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que Ucrania y Rusia acordaron abstenerse de atacar sus infraestructuras energéticas.

“Ucrania ha acordado no atacar objetivos energéticos rusos. ¡Rusia ha acordado hacer lo mismo!”, escribió el mandatario estadounidense en su red Truth Social sin ofrecer más detalles del acuerdo.

Trump desvinculó así el aumento del precio de la gasolina al conflicto que su país mantiene con Irán, y que ha provocado el bloqueo del estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio de crudo.

TE PUEDE INTERESAR: Trump ataca a la ‘conspiración enfermiza’ contra la IA mientras caen las acciones tecnológicas

Los constantes ataques ucranianos contra las refinerías rusas causaron un déficit de gasolina y diésel en Rusia que obligó al Gobierno a restringir la venta de combustible en las gasolineras rusas y prohibir la exportación de derivados.

Trump afirmó el domingo que habló con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para pedirle que dejara de atacar refinerías de Rusia porque está provocando “una escasez de diésel”.

El presidente estadounidense mantuvo una llamada el pasado martes con su homólogo ruso, Vladímir Putin, a quien pidió que pusiera fin a la guerra iniciada hace más de cuatro años con la invasión a gran escala de Ucrania.

La conversación telefónica se produjo después de que los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, visitaran Moscú y Kiev para reactivar las conversaciones de paz tras seis meses de pausa.