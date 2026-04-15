Estas son las ventajas a corto plazo que China obtiene de la guerra entre EU e Irán que podrían convertirse en un problema

Wang hizo estas declaraciones antes de la visita prevista del presidente estadounidense a Pekín en marzo, que habría sido el primer viaje de Donald Trump a China desde 2017.

Hace dos meses, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, prometió que sería un “gran año” para las relaciones entre China y Estados Unidos. Tenía razón, pero quizás no de la manera que esperaba.

Sin embargo, el viaje, y una reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, se pospusieron varias semanas después de que Trump decidiera lanzar ataques con Israel contra Irán, dando inicio a una guerra en Oriente Medio que ha provocado una crisis energética mundial y ha tensado las relaciones diplomáticas en todos los ámbitos.

La tormenta desatada por el conflicto ha perturbado la delicada relación entre las dos superpotencias mundiales.

En marzo, Wang afirmó que ambas partes debían tratarse con sinceridad y buena fe. Ahora, China acusa a Estados Unidos de un comportamiento peligroso e irresponsable con respecto al bloqueo del estrecho de Ormuz y ha prometido tomar represalias ante la amenaza de aranceles estadounidenses.

Mientras tanto, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, acusó el martes a China de ser un socio global poco fiable por acumular reservas de petróleo.

China se negó a dar detalles el miércoles sobre si esto afectaría la visita de Trump, reprogramada para mayo.

Sin embargo, un viaje que se suponía que tendría como objetivo alcanzar un acuerdo comercial mutuamente beneficioso ahora parece que se verá ensombrecido por la guerra, ya que la inteligencia estadounidense informó que China podría haber ayudado militarmente a Irán en el conflicto. Pekín ha negado tales acusaciones.

Cuando el conflicto estalló el 28 de febrero, los analistas pronosticaron algunas ventajas a corto plazo para China.

El aumento de los precios del petróleo perjudicó más a Estados Unidos que a China, la guerra dañó la credibilidad de Trump en el escenario mundial, el conflicto consumió recursos militares cruciales de Estados Unidos y desvió la atención política en Washington de Pekín y las amenazas a la seguridad en Asia-Pacífico. Las reservas de combustibles fósiles de China y su matriz energética diversificada la protegieron de lo peor de la crisis del petróleo.

Pero aquellos días ahora parecen un recuerdo lejano. La crisis actual plantea dos riesgos principales para China. En primer lugar, a pesar de sus reservas energéticas, existe el riesgo de que empiece a sufrir las consecuencias de la escasez.

Los precios de la gasolina para los conductores ya han aumentado. Si bien esto puede no afectar significativamente la vida cotidiana en China, amenaza la planificación a largo plazo de Pekín.

Shen Dingli, un académico de relaciones internacionales radicado en Shanghái, afirmó que el conflicto “socava profundamente la seguridad energética de China” y que esto debe tenerse en cuenta respecto a sus posibles planes de invadir Taiwán en algún momento futuro. “China debe reflexionar: ¿cuáles serían las consecuencias de una contingencia en Taiwán debido a un corte de suministro energético?”, declaró Shen.

Aunque el petróleo representa menos de una quinta parte de la matriz energética total de China, su proporción es mucho mayor en sectores como el transporte y la aviación, de gran importancia para las fuerzas armadas.

China compra más del 80 % del petróleo iraní, que, antes del inicio del contrabloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz esta semana, llegaba a China en flujos prácticamente ininterrumpidos.

Estas importaciones iraníes constituyen aproximadamente el 12 % del suministro de petróleo de China.

En segundo lugar, existe el riesgo de que la guerra en Oriente Medio provoque una recesión mundial.

Dado que la economía china depende en gran medida de las exportaciones, que representan alrededor de una quinta parte del PIB, esto supondría un duro golpe para el crecimiento económico del país.

Andrea Ghiselli, profesora de política internacional en la Universidad de Exeter, declaró: «Al principio, China tenía algo que ganar. Pero ahora creo que realmente quieren que esto termine. Los chinos no quieren nada de esto».

Pekín aún podría obtener algún beneficio diplomático al ser percibido como un socio global más estable que Estados Unidos.

En las últimas 48 horas, Xi se reunió con el primer ministro de España, el presidente de Vietnam, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia y el príncipe heredero de Abu Dabi.

La reunión de Xi con el último líder, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, produjo las declaraciones más directas del presidente chino sobre el conflicto, aunque evitó criticar directamente a Estados Unidos.

Afirmó que el mundo no debe «volver a la ley de la selva» y presentó una propuesta de cuatro puntos para Oriente Medio que, en términos generales, abogaba por la paz y el respeto al estado de derecho.

Según medios oficiales chinos, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, apoyó “activamente” la propuesta.

La semana pasada, Pekín también fue reconocido por impulsar a Irán hacia un alto el fuego acordado con Estados Unidos, aunque dicho acuerdo ha demostrado ser inestable.

Algunos expertos han señalado que, según las leyes de la realpolitik, la demostración de poderío estadounidense podría resultar más influyente que las promesas de estabilidad de China.

Indonesia mantiene conversaciones con Estados Unidos para permitir el acceso de aeronaves militares estadounidenses a su espacio aéreo. Según se informa, Japón recibirá este mes a una delegación de 30 enviados de la OTAN.

Shen declaró: “Estados Unidos ha saboteado a [Nicolás] Maduro, ha acorralado a Cuba, probablemente hará que Irán acepte las condiciones estadounidenses, ha perdonado a Putin por su guerra con Ucrania y ha coaccionado con éxito a la OTAN para que acepte las condiciones estadounidenses”, refiriéndose a los aumentos en el presupuesto de defensa de varios países de la OTAN y al hecho de que algunos miembros de la OTAN han permitido que sus territorios sean utilizados por activos estadounidenses en el conflicto con Irán.

“Estados Unidos está en su momento de mayor imperialismo histórico”, dijo Shen. “Ese es el mensaje que recibe cada país”.