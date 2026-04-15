Mark Carney asegura la mayoría en el gobierno de Canadá tras ganar las elecciones parciales

Esta victoria le permitirá impulsar una agenda legislativa que, según él, es necesaria para un mundo geopolítico cada vez más dividido.

El primer ministro canadiense, Mark Carney , ha conseguido la mayoría parlamentaria para su gobierno liberal, según informó CBC News.

El lunes se celebraron tres elecciones parciales en Ontario y Quebec, dos de ellas en distritos electorales que tradicionalmente han votado por el Partido Liberal.

Según CBC News, el partido se ha asegurado la circunscripción de University-Rosedale.

El recuento de los resultados de las otras dos elecciones aún estaba en curso.

Con esta victoria, los liberales de Carney suman 172 escaños en la Cámara de los Comunes, compuesta por 343 miembros.

El escaño de University-Rosedale lo ocupaba anteriormente la ex viceprimera ministra Chrystia Freeland, quien dimitió tras ser nombrada asesora de desarrollo económico en Ucrania.

Carney ha dicho que una mayoría le ayudaría a afrontar con mayor eficacia la guerra comercial con Estados Unidos iniciada por Donald Trump.

Andrew McDougall, profesor adjunto de política canadiense en la Universidad de Toronto, dijo: “Podrá aprobar leyes sin tener que recurrir a la oposición para conseguir los votos suficientes”.

En el último año, los liberales han contado con el apoyo selectivo de los conservadores para aprobar leyes económicas y comerciales.

Un gobierno mayoritario también permite a Carney decidir la fecha de las próximas elecciones.

Los gobiernos minoritarios corren el riesgo de convocar elecciones anticipadas si pierden una moción de confianza y, por lo general, duran menos de dos años.

Carney ha consolidado su poder al frente de Canadá al menos hasta 2029, año en que se celebrarán las elecciones nacionales.

La última vez que un gobierno federal tuvo mayoría en el parlamento fue bajo el mandato de Justin Trudeau, entre 2015 y 2019.

La posición de Carney se fortaleció cuando cinco legisladores de la oposición se pasaron al Partido Liberal en cinco meses.

Solo los gobiernos liderados por John A. Macdonald, el primer ministro de Canadá, y Jean Chrétien, quien fue el vigésimo primer ministro de Canadá entre 1993 y 2003, han visto a más políticos pasarse al partido gobernante.

El miércoles, la veterana política conservadora Marilyn Gladu cambió de partido para unirse al gobierno de Carney, afirmando que Canadá necesitaba “un líder serio que pueda abordar la incertidumbre surgida debido a los aranceles estadounidenses injustificados”.

De las otras dos circunscripciones, el Bloc Québécois mantiene una contienda muy reñida con los liberales en Terrebonne, Quebec.

Los liberales ganaron por un solo voto en las últimas elecciones federales, pero el resultado fue anulado por la Corte Suprema de Canadá debido a un error tipográfico en el sobre de votación.

La otra elección parcial en Ontario es para reemplazar al exlegislador liberal Bill Blair, quien renunció tras ser nombrado alto comisionado en el Reino Unido.

Se espera que los liberales conserven el escaño de Blair y lideraban el recuento inicial.

Laura Stephenson, directora del departamento de ciencias políticas de la Universidad de Western Ontario, señaló que, si bien Trudeau había orientado al partido hacia la izquierda y priorizado cuestiones como la reconciliación con los pueblos indígenas, los derechos de los grupos minoritarios y la inmigración, para Carney, un líder más centrista, existían asuntos más urgentes.

Ella dijo: “Él está centrado en ayudar a Canadá a sobrevivir a la crisis económica, no en rehacer la sociedad. Cuando atravesamos momentos difíciles como este, se hacen otros cálculos”.

Según una reciente encuesta de Nanos, más de la mitad de los canadienses prefieren a Carney como primer ministro, mientras que solo el 23% opta por el líder conservador Pierre Poilievre. Antes de que Carney se convirtiera en líder del Partido Liberal el año pasado, se proyectaba que Poilievre ganaría las próximas elecciones por más de 20 puntos.

«Carney ha hecho un buen trabajo demostrando a los canadienses que puede lidiar con Trump», dijo McDougall, de la Universidad de Toronto. «Les ha demostrado que es un gestor competente de la economía y del país. Y hasta ahora, los canadienses no se han mostrado demasiado impresionados por las alternativas».