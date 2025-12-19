Este 2025 es el segundo año más mortífero para los periodistas desde comienzos de siglo

GINEBRA- A trece días de su fin ya se puede afirmar que 2025 ha sido el segundo año más mortífero para los periodistas desde comienzos de siglo, solo por detrás de 2024, afirmó la Campaña Emblema de Prensa (PEC), una organización civil que trabaja por la protección de la prensa en los conflictos armados.

161 periodistas fueron asesinados este año en 31 países, dos tercios en conflictos armados, frente a los 179 del año pasado.

La Franja de Gaza volvió a sufrir el grueso de las muertes de profesionales de la información, con al menos 60 fallecidos, la mayoría bajo ataques israelíes.

Desde el 7 de octubre de 2023, al menos 221 periodistas palestinos han muerto en Gaza, lo que lo sitúa como el conflicto más mortífero para los medios de comunicación desde la Segunda Guerra Mundial, afirmó mediante un comunicado el presidente de la PEC, Blaise Lempen.

Lempen exigió a Israel investigaciones exhaustivas para “identificar las circunstancias y enjuiciar a los responsables de crímenes de guerra”.

Además, lamentó que los periodistas internacionales sigan sin tener acceso al territorio.

Solo dos ataques israelíes fueron responsables también de 13 de los 15 fallecidos en Yemen y de los cuatro periodistas muertos este año en Irán.

Junto a las muertes en Siria (3), Irak (2), Líbano (2) y Arabia Saudí (1), 87 profesionales murieron en Oriente Medio, situándose como la región más mortífera para los periodistas.

Le sigue América Latina, con 25 muertos, el último el periodista Agustín Zapeta Aguilar, que fue hallado muerto hace tan solo dos días en Guatemala.

Las muertes de periodistas, nueve, se concentraron en México, el tercer país más mortífero del mundo para estos profesionales a causa de la violencia de los cárteles de droga.

El resto de muertes del sur del continente se dieron en Ecuador (5), Perú (3), Colombia (2), Honduras (2), Brasil (1), Guatemala (1) y Haití (1).

También nueve periodistas murieron en la guerra de Ucrania: tres ucranianos y un francés en Ucrania, y cinco rusos en zonas fronterizas.

A esto se suman, matizó la PEC, los periodistas ucranianos que murieron mientras combatían con las fuerzas armadas.

Según el Instituto ucraniano de Información de Masas, si se tienen en cuenta también estos últimos, 120 periodistas habrían muerto desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

El resto de las muertes de periodistas de este año se dieron en Asia (22) -con India (6), Pakistán (5) y Bangladés (4) a la cabeza-, en África (15) -especialmente en Sudán (8)- y en Europa (10) -nueve en Ucrania y uno en Turquía-.

Además, dos periodistas estadounidenses fueron asesinados este año.

La PEC señaló la impunidad, con la falta de investigaciones y juicios independientes, como la causa principal de la multiplicación de estos crímenes.

La Campaña Emblema de Prensa también ha detectado un aumento de las solicitudes de asistencia de la PEC por parte de periodistas en Afganistán, Camerún, Siria, Turquía y Sudán.

“Los periodistas perseguidos se enfrentan a un rechazo casi sistemático de sus solicitudes de asilo, es preocupante”, lamentó Lempen.