Este es el texto completo del proyecto de Trump para implementar la paz en Gaza

La Junta de Paz, recientemente constituida por el presidente Trump, presentó el viernes 15 pasos para completar la implementación de un plan que garantice el fin de los combates en Gaza, un día después de que Trump anunciara que el grupo terrorista palestino Hamás había acordado deponer las armas.

Principios:

1. Todas las partes reafirman su compromiso con el Plan Integral del Presidente Trump para lograr la paz en Gaza, que, junto con la Resolución n.º 2803 (2025) del Consejo de Seguridad de la ONU, constituye el marco internacional acordado que guía la implementación de este proceso. Mediante este proceso, las partes buscan poner fin al ciclo de destrucción, asegurar la retirada completa de Israel de la Franja de Gaza, restablecer la normalidad, posibilitar la gobernanza, la reconstrucción, la seguridad, la recuperación y el desarrollo económico palestinos, rehabilitar los sectores afectados y facilitar el inicio de una vía política creíble que permita alcanzar la autodeterminación y la condición de Estado.

2. Israel deberá cumplir íntegramente, sin demora, todos los compromisos pendientes en virtud del Protocolo de Sharm Sheikh, en particular el cese de las operaciones militares, tal como se detalla en el anexo (1). Hamás y las facciones palestinas deberán cesar todas las operaciones militares de conformidad con el Protocolo de Sharm Sheikh y el Plan de Paz. Paralelamente, el calendario y los mecanismos de implementación de esta Hoja de Ruta («Implementación de la Fase 2») se elaborarán en un plazo de 14 días a partir de la aprobación de la Hoja de Ruta por todas las partes, plazo que podrá prorrogarse mediante decisión del Comité Internacional de Verificación (CIV). Una vez finalizados el calendario y los mecanismos de implementación, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG) entrará en la Franja y comenzará a asumir sus responsabilidades. El CIV, que será establecido por la Junta de Paz (BP), integrada por representantes de los garantes, la BP y la Fuerza Internacional de Estabilización (FIS), certificará que ambas partes cumplen sus compromisos en virtud de la Hoja de Ruta antes de proceder a la implementación de la Fase 2.

3. El paso de una fase a la siguiente estará supeditado al cumplimiento verificado de los compromisos de la fase anterior. Esta verificación la realizará la IVC, que también supervisará cualquier incumplimiento por parte de cualquiera de las partes mediante un mecanismo de control reforzado.

4. Hamas y otras facciones coinciden en que todas las funciones de gobernanza civil y seguridad en Gaza se transferirán al Gobierno Nacional de Gaza (GNAG) de conformidad con el Plan de Paz Integral del Presidente Trump para Gaza. Asimismo, afirman que el GNAG gozará de plena independencia en el ejercicio de sus responsabilidades y que las facciones no interferirán en los asuntos del GNAG durante el período de transición, de conformidad con la Resolución 2803 (2025) del Consejo de Seguridad de la ONU.

5. Al asumir plenamente sus responsabilidades en Gaza, el NCAG mantendrá la continuidad de las instituciones civiles y los servicios públicos.

Todos los funcionarios públicos serán tratados de forma legal, justa y digna, respetando sus derechos. Aquellos cuyos servicios sean rescindidos o que se jubilen durante el período de transición recibirán sus derechos de conformidad con la ley palestina.

Con apoyo internacional, la NCAG llevará a cabo una auditoría exhaustiva de los asuntos financieros y administrativos en Gaza, y protegerá, recuperará y administrará los bienes y recursos públicos.

NCAG procurará evaluar los compromisos legítimos con proveedores, contratistas y otras partes, hasta un importe total no superior a 400 millones de dólares estadounidenses, y abordarlos.

La aplicación de estas medidas se llevará a cabo de forma gradual, en un plazo de tres años, de acuerdo con las prioridades determinadas por el NCAG.

Cualquier derecho financiero, obligación o reclamación pendiente se abordará posteriormente en el contexto de un proceso nacional más amplio y de conformidad con la legislación palestina pertinente.

Seguridad:

6. Gaza se regirá por el principio de una sola autoridad, una sola ley y un solo arma. El NCAG operará de conformidad con las leyes palestinas, las normas internacionales pertinentes y los principios de buena gobernanza.

7. El personal policial recién capacitado se integrará a las estructuras policiales existentes. Todo el personal policial será sometido a una exhaustiva verificación de antecedentes. A quienes no cumplan con los estándares requeridos se les ofrecerán puestos civiles alternativos acordes con su experiencia previa o se jubilarán de conformidad con la ley palestina. Ninguno de ellos será privado de sus derechos económicos, en particular por motivos de afiliación política. Todas las armas policiales pasarán a ser responsabilidad del NCAG tras su entrada en Gaza y el inicio de sus misiones.

8. El proceso para desmantelar y almacenar armas pesadas, sitios de producción militar, depósitos de armas y túneles comenzará después de completar los compromisos restantes en virtud del Protocolo de Sharm Sheikh, la entrada del NCAG y el despliegue de las ISF.

Este proceso será administrado e implementado por NCAG de manera gradual, secuencial y con plazos definidos, de acuerdo con un cronograma de implementación que deberá completarse dentro de los 14 días posteriores a la aprobación de la hoja de ruta por todas las partes, plazo que podría ser prorrogado por decisión de IVC.

Este proceso estará vinculado a una retirada israelí, por fases, de las zonas bajo su control en Gaza y al desarme de las milicias armadas de conformidad con el artículo 10 de esta Hoja de Ruta.

Este proceso será supervisado y verificado por IVC y contará con el apoyo de ISF.

Las facciones palestinas participarán en este proceso, y no se transferirán ni entregarán armas a Israel ni a partes no palestinas.

Al finalizar el proceso mencionado en los artículos 7 a 10 de esta Hoja de Ruta, solo el NCAG podrá poseer, almacenar o controlar armas en Gaza.

La aplicación de esta hoja de ruta, incluyendo la cuestión de las armas y otros artículos del plan de paz integral, deberá crear las condiciones adecuadas para un camino creíble hacia el logro de la autodeterminación y la creación de un Estado palestino.

9. Las armas personales en Gaza estarán sujetas a la normativa palestina vigente. Como autoridad de transición en la Franja, el NCAG será la única autoridad competente para registrar armas, expedir y revocar licencias y hacer cumplir la ley, incluso mediante la reintegración y el apoyo social. Todas las facciones, clanes y demás componentes de la sociedad palestina en Gaza cooperarán con el NCAG en este proceso.

10. Las armas de las milicias serán desmanteladas y almacenadas bajo la autoridad de la NCAG según un calendario acordado. Los miembros de dichas milicias no se integrarán en los servicios de seguridad y policía. La IVC será responsable de certificar la aplicación de esta disposición.

11. Se firmará un Acuerdo de Paz Social de conformidad con las normas y leyes palestinas. Dicho acuerdo incluirá compromisos para poner fin de inmediato a la violencia interna, evitar represalias, demostraciones de fuerza, desfiles militares y manifestaciones armadas.

Fuerza Internacional de Estabilización (FIE) y retirada de las fuerzas israelíes:

12. La Fuerza Internacional de Estabilización (FIE) temporal se desplegará en la Franja de Gaza para separar a las fuerzas israelíes de las zonas controladas por el NCAG. La FIE no realizará ninguna misión policial ni misiones relacionadas con la sociedad palestina. Además, supervisará el cumplimiento del alto el fuego por todas las partes, capacitará a la policía palestina, garantizará la protección y la entrega de asistencia humanitaria y suministros esenciales a la Franja de Gaza y apoyará al NCAG, a petición de este, en cualquier otra misión que no sea policial.

13. Las fuerzas israelíes completarán su retirada gradual de la Franja de Gaza según un calendario acordado, de conformidad con el artículo “8” de la Hoja de Ruta y con el Plan de Paz Integral del Presidente Trump, que incluye el compromiso de no obligar a nadie a abandonar la Franja.

14. NCAG será responsable de gestionar los incidentes de seguridad interna.

Reconstrucción:

15. La reconstrucción de la Franja de Gaza y el suministro de los recursos y la financiación necesarios se llevarán a cabo de acuerdo con un plan y un calendario elaborados y supervisados por el Banco de Pakistán y el Gobierno Nacional de Gaza, de conformidad con las leyes pertinentes y las normas internacionales.