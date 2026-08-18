Estudio de la OMS y UNICEF revela que un 60 % de los centros de salud a nivel mundial aún no tienen aseos adecuados

De acuerdo al estudio titulado “Progress on water, sanitation, hygiene, environmental cleaning and waste management in health care facilities”, tan solo cuatro de cada diez centros de salud en el mundo cumplen con los requisitos básicos de saneamiento; señala un comunicado publicado en el sitio web de la OMS, que añade que menos de seis de cada diez lograron obtener “los estándares mínimos de limpieza ambiental”, este nuevo informe “revela importantes carencias en servicios esenciales para prestar una atención sanitaria segura”, precisa el texto. La Organización Mundial de la Salud detalla que este nuevo informe muestra la existencia de “importantes deficiencias” en lo que se refiere a los “servicios esenciales de agua, saneamiento, higiene y salud ambiental en los centros de atención médica de todo el mundo”; esto no obstante a los grandes avances que ha habido avances desde 2015; La OMS resalta que “solo cuatro de cada diez centros cumplen con las normas básicas de saneamiento y menos de seis de cada diez alcanzan los estándares básicos de limpieza ambiental, como en habitaciones de pacientes, salas de hospitalización, quirófanos, áreas de examen y tratamiento, baños e instalaciones sanitarias, lo que deja a pacientes y personal sanitario expuestos a riesgos de salud prevenibles”.

El informe que fue publicado el día de hoy proporciona una “visión global más clara” hasta ahora en cuanto a “estos servicios esenciales en los centros sanitarios”, precisa la OMS; siendo así que por primera vez se tienen datos de cómo están las instalaciones de salud de acuerdo a estas cinco áreas básicas que fueron evaluadas. En el año 2025, el 85% de los “establecimientos” contaban con un servicio básico de agua, mientras que el 72% si cumplió con las condiciones mínimas de higiene; en tanto que en el 71% había una gestión básica de los residuos sanitarios. No obstante, precisa la Organización Mundial de la Salud, la cobertura de estos centro de salud registró un descenso del 59% en lo que se refiere a la limpieza ambiental y solomante el 40% en saneamiento. “Los estándares utilizados no se limitan a comprobar si existe determinada infraestructura. Para que un centro tenga un servicio básico de saneamiento, por ejemplo, debe contar con baños mejorados y utilizables, al menos uno destinado al personal, instalaciones separadas por sexo que permitan gestionar la higiene menstrual y al menos un baño accesible para personas con movilidad limitada”, explica el comunicado. En opinión de Bruce Gordon, responsable de Agua, Saneamiento y Salud de la OMS “los hallazgos muestran avances importantes, pero también ponen al descubierto grandes deficiencias en los cimientos de una atención segura y de calidad”; Gordon, prosigue explicando que “el agua potable fiable, el saneamiento accesible, la higiene de manos, la limpieza ambiental eficaz y la gestión segura de residuos deben integrarse en la planificación, financiación y supervisión de la salud”. UN INODORO LIMPIO NO QUIERE DECIR QUE UN CENTRO DE SALUD CUENTA CON UN SANEAMIENTO ADECUADO El estudio de la OMS y la UNICEF encontró que tan solo un 40 % de las “instalaciones sanitarias contaba con servicios básicos de saneamiento”, sin embargo, este dato no quiere decir que el 60 % restante no tuviera de baños. “A nivel mundial, el 89 % disponía de alguna forma de saneamiento y el 85 % contaba con sanitarios utilizables”, describe el comunicado.

La OMS resalta que para que se pueda considerar que los centros de salud cuentan con un servicio básico de saneamiento, “los baños deben ser mejorados, estar en funcionamiento y responder a las necesidades de los pacientes, el personal, las mujeres, las niñas y las personas con movilidad reducida”. El estudio evidenció que cerca de la mitad de los centros analizados contaba con baños separados de acuerdo al sexo de cada persona, además estos eran accesibles y contaban con “instalaciones para la higiene menstrual”. “La falta de servicios para la higiene menstrual y de baños adaptados fueron los factores más comunes que impidieron a los centros alcanzar la norma básica”, asevera la OMS. En este sentido, Evariste Kouassi Komlan, quien es el director de Agua, Saneamiento e Higiene de UNICEF explicó que “un baño no basta si es inseguro, inaccesible o no satisface las necesidades de las mujeres, las niñas y las personas con discapacidad; Kouassi Komlan continúa describiendo que “sin servicios básicos de agua, saneamiento e higiene, los centros de salud pueden representar riesgos graves para las mujeres durante el parto, los recién nacidos y los niños pequeños. Los servicios de WASH seguros, inclusivos y dignos son esenciales para prestar una atención de calidad y proteger la salud”. LIMPIEZA AMBIENTAL En cuanto a lo que se refiere a la limpieza ambiental esta es otro de los “puntos débiles” que muestra el informe; la OMS indica que para poder conseguir un “estándar básico”, la institución de salud debe de contar con protocolos de limpieza y de personal capacitado para poder llevarlos acabo.

El informe precisa que un 59% de los establecimientos que fueron analizados si cumplió con los dos requisitos, sin embargo, el 18% consiguió cumplir con ninguno. “Esta última proporción corresponde a centros que atienden a una población estimada de alrededor de 1,500 millones de personas”; apunta la OMS. La brecha es especialmente profunda en los países menos adelantados, donde únicamente el 24% de los centros sanitarios alcanza el estándar básico de limpieza ambiental. Mantener adecuadamente limpios espacios como habitaciones de pacientes, salas, quirófanos, áreas de examen y tratamiento y baños es una parte fundamental de la prevención y control de infecciones, ya que los ambientes contaminados pueden contribuir a las infecciones adquiridas durante la atención sanitaria y a la propagación de la resistencia a los antimicrobianos. AUN EXISTEN ENORMES BRECHAS Si bien en la última década hubo mejoras en cuanto al acceso al agua, la higiene, así como a la gestión de residuos en los centros de salud y que, el mayor progreso ocurrió en los servicios de higiene; alrededor de uno de cada diez centros de salud aún carece “por completo de un servicio de agua, y una proporción similar no dispone de ningún servicio de saneamiento”, señala el comunicado Por otra parte, el informe revela hay mejoría en la capacidad para poder medir estas condiciones; de este forma, La OMS señala que en 2025, 39 países tenían la información suficiente para lograr estimar los cinco indicadores básicos, a diferencia de 29 que fueron evaluados anteriormente. “Aun así, persisten importantes vacíos de datos y todavía no es posible determinar tendencias mundiales a lo largo del tiempo para saneamiento y limpieza ambiental”, asevera la OMS. Por último, tomando en cuenta lo hallado en el su informe, la OMS y UNICEF consideran que los gobiernos “deben ir más allá de contabilizar la existencia de infraestructura y comenzar a evaluar si los servicios funcionan de manera constante, son seguros y accesibles, permanecen limpios y responden realmente a las necesidades tanto de los pacientes como de los trabajadores sanitarios”. Con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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