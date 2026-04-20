EU abre portal para el reembolso de los aranceles aduaneros; regresará un monto inicial de 166 mil mdd

WASHINGTON.- El Gobierno de Estados Unidos comenzó este lunes el proceso de reembolso de unos 166 mil millones de dólares cobrados ilegalmente en aranceles que fueron anulados en febrero por la Corte Suprema, situación que se realizará a través del Servicio de Aduanas estadounidense.

El portal que activará hoy el gobierno servirá a aproximadamente el 63% de las compañías elegibles, que podrán presentar la documentación necesaria para el reembolso de cobros.

TE PUEDE INTERESAR: Revelan que terrorista de Hamás sobornan a viudas desesperadas

En la primera etapa se centrará en los pagos arancelarios que técnicamente continúan bajo revisión federal y por lo tanto, aún no han sido liquidados de forma definitiva.

Una vez aceptadas las solicitudes de los importadores, el Servicio de Aduanas estima un plazo de entre 60 y 90 días para emitir los reembolsos. El sistema, denominado CAPE, se ampliará luego para incluir pagos más antiguos que ya fueron liquidados.

Más de 3 mil empresas, entre ellas los gigantes Costco y FedEx, ya han demandado a la Administración republicana para asegurar esos reembolsos. Varios de estos procesos iniciaron antes del fallo de la Corte.

Cabe destacar que desde la aplicación de los gravámenes, estas compañías tuvieron que decidir entre absorber las subida de los costes, recortar las compras o pasar la diferencia a los consumidores.

En este último punto según expertos, no está previsto que reciban de vuelta la diferencia que pagaron por los productos gravados con estos gravámenes anulados.

La Corte Suprema decidió que Trump no tenía facultades en tiempos de paz para invocar la Emergencia Económica Internacional (IEEPA).

Después de la anulación, Trump anunció de inmediato un nuevo gravamen del 10% basándose en otro dispositivo legal.