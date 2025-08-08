EU acusa a Francia de frustrar el alto el fuego en Gaza por reconocer a Palestina como Estado

WASHINGTON.- Luego de que Francia decidiera reconocer a Palestina como un Estado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, culpó al presidente de este país, Emmanuel Macron, de haber frustrado las negociaciones con Hamás para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza.

“Las conversaciones con Hamás fracasaron el día que Macron tomó la decisión unilateral de reconocer al Estado palestino”, declaró Rubio.

De acuerdo al jefe de la diplomacia estadounidense añadió que, tras el anuncio de Francia, “otros países”, en alusión al Reino Unido, comunicaron que también reconocerán a Palestina en el mes de septiembre si no se logra un alto el fuego, lo que llevó a Hamás a concluir que les conviene más no llegar a un acuerdo.

El Reino Unido condicionó su reconocimiento de Palestina a que Israel decrete un alto el fuego, y Canadá anunció que seguirá los pasos de Francia debido al sufrimiento “intolerable” en Gaza.

“Estos mensajes, que para ellos fueron un gesto simbólico importante, han complicado la posibilidad de alcanzar la paz y cerrar un acuerdo con Hamás”, denunció el secretario de Estado.

Fue en el mes de julio que representantes de Israel y de Hamás negociaron en Doha, con la mediación de Catar, Estados Unidos y Egipto, un acuerdo para un alto el fuego de 60 días y la liberación de rehenes, pero este nunca se concretó.

En medio de la indignación internacional por el asedio israelí sobre Gaza y la hambruna generalizada en el enclave, Macron anunció el 24 de julio de 2025 que Francia reconocerá a Palestino durante la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebrará en septiembre.

Por otro lado, hoy que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este viernes que la Administración de Donald Trump “no tiene planes” de reconocer a Palestina como Estado, desmarcándose así de un creciente número de países occidentales que han tomado esta decisión en las últimas semanas, como es el caso de Francia, Canadá o Reino Unido.

Al momento las autoridades de la Franja de Gaza, controlada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado en más de 61 mil 200 los muertos por la ofensiva israelí desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos alrededor de 200 por hambre o inanición.