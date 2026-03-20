¿Qué significan para la guerra las diferencias entre Trump y Netanyahu sobre ataque a yacimiento?

WASHINGTON- El lenguaje divergente del presidente estadounidense Donald Trump y del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sobre la decisión de Israel de atacar un crucial yacimiento de gas iraní representa la diferencia de opinión más notable entre ambos gobernantes desde que empezó la guerra contra Irán, la cual ya lleva 20 días. El ataque de Israel al yacimiento de gas Pars Sur llevó a Teherán a tomar represalias contra infraestructura energética en otros países de Oriente Medio. Los ataques iraníes hicieron que los precios mundiales de la energía, ya de por sí elevados, se dispararan aún más, e impulsaron a aliados del golfo Pérsico a pedirle a Trump que contenga a Netanyahu.

Tras el ataque, Trump y Netanyahu se enfrentaron a interrogantes sobre si están completamente de acuerdo en la conducción de la guerra, que comenzó como un ataque conjunto estrechamente coordinado contra el añejo enemigo regional. La aparición de diferencias, o al menos la impresión de que las hay, entre los dos líderes podría moldear el equilibrio del conflicto y cualquier desenlace que tenga. Durante una reunión en el Despacho Oval con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, Trump les dijo a los periodistas que no estaba de acuerdo ni aprobaba el ataque de Israel al mayor yacimiento de gas del mundo, que es un salvavidas energético para Irán. “Le dije: ‘No hagas eso’”, manifestó Trump sobre la decisión de Netanyahu de atacar. “Nos llevamos muy bien. Hay coordinación, pero en ocasiones él hará algo. Y si no me gusta, entonces ya no vamos a hacer eso”. Netanyahu dijo que Israel “actuó solo” y que aceptó la petición de Trump de que el gobierno israelí se abstenga de efectuar cualquier nuevo ataque contra el gigantesco yacimiento de gas iraní. El primer ministro también intentó minimizar que haya distancia entre él y Trump.

“Se ha dicho que durante 40 años he estado diciendo que Irán es un peligro para Israel y un peligro para el mundo. Eso es cierto”, expresó Netanyahu en una conferencia de prensa en Jerusalén. “¿Saben quién más dijo eso? El presidente Trump”. Más tarde, Netanyahu añadió: “Miren, no creo que otros dos gobernantes hayan estado tan coordinados como el presidente Trump y yo. Él es el líder. Yo soy su aliado. Estados Unidos es el líder”. La primera reacción pública de Trump al ataque del miércoles contra el yacimiento de gas iraní llegó varias horas después, en una encendida publicación en redes sociales, en la que también declaró que Washington “no sabía nada” sobre esa ofensiva antes de que se llevara a cabo.

Dos personas al tanto del asunto, que no estaban autorizadas a comentar públicamente, dijeron que Estados Unidos fue informado del plan de Israel antes del ataque. Las personas no estaban autorizadas a comentar públicamente y hablaron a condición de guardar el anonimato. Una de ellas indicó que los blancos de Israel están siendo coordinados con la Casa Blanca. ESTADOS UNIDOS E ISRAEL TIENEN DIFERENTES OBJETIVOS Altos funcionarios del gobierno estadounidense defendieron que Trump está en sintonía con Netanyahu, pero que, en última instancia, su estrategia hacia Irán está guiada por lo que él cree que conviene al interés de seguridad nacional de Estados Unidos. La campaña aérea de la Casa Blanca se ha centrado en diezmar el programa de misiles de Irán, golpear su ya debilitado programa nuclear y destruir su Armada. Israel, por su parte, ha ejecutado un asesinato de alto nivel tras otro en su intento por derrocar a la autoridad islámica que ha dirigido el país desde 1979. El primer ministro ha dicho que el momento actual constituye una oportunidad para inaugurar una nueva era en Oriente Medio: una en la que el gobierno en Teherán esté en manos de un liderazgo más moderado que no sea hostil a Israel.