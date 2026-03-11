EU advierte de posibles ataques a puertos civiles iraníes

/ 11 marzo 2026
    EU advierte de posibles ataques a puertos civiles iraníes
    La operación, bautizada por el Pentágono como “Furia Épica”, sirvió para asesinar en su primer día al líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, y a buena parte de la cúpula militar del país. ESPECIAL.

La alerta se produce después del anuncio del almirante Brad Cooper, de ‘acabar con la habilidad de proyectar, poder y acosar a los barcos del estrecho de Ormuz desde el aire’

MIAMI.- El Ejército de Estados Unidos emitió una alerta a la población iraní el miércoles al afirmar que Irán está usando puertos civiles en el estrecho de Ormuz para realizar ataques militares que “amenazan la carga marítima internacional”, por lo que ahora estos sitios son “blancos legítimos de ataque”.

La alerta del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) “urge a los civiles en Irán inmediatamente evitar todos los puertos donde las fuerzas navales iraníes están operando”, al reconocer que los militares de EE.UU. “no pueden garantizar la seguridad civil cerca o en los sitios usados por el régimen iraní con fines militares”.

TE PUEDE INTERESAR: El estrecho de Ormuz, uno de los más importantes del mundo para el comercio de petróleo, está paralizado por la guerra en Irán

“El régimen iraní está usando puertos civiles a lo largo del estrecho de Ormuz para conducir operaciones militares que amenazan la carga marítima internacional. Estas peligrosas acciones arriesgan las vidas de personas inocentes”, indicó el mensaje del organismo, con sede en Florida.

El CENTCOM, que no detalló posibles agresiones en la zona, avisó que “los puertos civiles usados con propósitos militares pierden su estatus de protección y se convierte en blancos legítimos de ataques militares bajo el derecho internacional”. Por ello, pidió a los trabajadores iraníes de los muelles, personal administrativo y tripulaciones de buques comerciales evitar los barcos navales de Irán y su equipamiento militar.

TRUMP AFIRMA QUE “PRÁCTICAMENTE NO QUEDA NADA” QUE ATACAR EN IRÁN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que “pronto” terminará la guerra en Irán porque “prácticamente no queda nada que atacar” en el país.

“Cuando quiera que termine, terminará”, afirmó el mandatario en una breve entrevista con el medio digital estadounidense Axios.

El presidente agregó que la ofensiva lanzada el 28 de febrero contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel “va viento en popa”.

“Vamos muy adelantados respecto al calendario previsto. Hemos causado más daño del que creíamos posible”, aseveró.

Desde entonces, Irán ha respondido con ataques aéreos contra Israel y contra países de la región que albergan bases militares estadounidenses.

