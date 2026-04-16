EU advierte que usará la fuerza para mantener el bloqueo a las costas de Irán

WASHINGTON.- El Pentágono advirtió este jueves que Estados Unidos usará la fuerza si es necesario para hacer cumplir el bloqueo marítimo a Irán, que según aclaró el mando militar, va más allá del estrecho de Ormuz y se extiende a acciones contra la “flota oscura” que transporta crudo iraní en otras zonas como el Pacífico.

“Los buques que transiten hacia o desde puertos iraníes serán abordados para su interdicción e incautación: den la vuelta o prepárense para ser abordados. Si no cumplen este bloqueo, usaremos la fuerza”, dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, en una rueda de prensa.

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Según Caine, esta acción “es un bloqueo de los puertos y la costa de Irán, no un bloqueo del estrecho de Ormuz” y añadió que “la aplicación de esta medida tendrá lugar dentro de las aguas territoriales iraníes y en aguas internacionales”.

“Cualquier barco que cruce el bloqueo haría que nuestros marineros ejecutaran tácticas preplanificadas diseñadas para usar la fuerza contra ese buque y, si fuera necesario, abordarlo y tomar el control. Eso incluye una serie de opciones de fuerza gradual, que pueden incluir disparos de advertencia, entre otras”, añadió.

Según el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, “hasta ahora 13 barcos han tomado la decisión acertada de dar la vuelta”.

EU ESTÁ LISTO PARA REINICIAR ATAQUES

Por otro lado, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el jueves que las Fuerzas Armadas de su país están preparadas para reanudar los ataques a Irán si Teherán no llega a un acuerdo de paz con Washington durante el actual cese el fuego temporal.

Hegseth indicó en una rueda de prensa en el Pentágono, los efectivos estadounidenses permanecen en la región para “implementar un bloqueo férreo” en el estrecho de Ormuz y asegurar una “posición óptima para reanudar las operaciones de combate en caso de que este nuevo régimen iraní tome una mala decisión y no acceda a un acuerdo”.

Por otro lado, el presidente de EU Donald Trump, dijo el jueves que podría viajar a Pakistán si se logra un acuerdo de paz con Irán y el tratado resultante se firma en ese país, que está mediando entre ambas potencias y acogiendo las conversaciones de paz bilaterales.

“Podría ir, sí. Podría ir si el acuerdo se firma en Islamabad”, aseguró el mandatario a los medios en el exterior de la Casa Blanca, donde comentó que las negociaciones con Teherán están evolucionando de manera positiva y que se podría alcanzar pronto un acuerdo para poner fin a la guerra que arrancó el 28 de febrero.

La Casa Blanca aclaró este miércoles que las negociaciones para una segunda ronda de diálogo se mantienen y que de producirse, estas conversaciones volverían a tener lugar en Pakistán, bajo la mediación de ese Gobierno.

TRUMP RECIBIRÁ A LÍDERES INVOLUCRADOS

Asimismo Donald Trump, dijo este jueves que en los “próximos cuatro o cinco días” podría recibir en la Casa Blanca a los líderes de Israel, Benjamín Netanyahu, y del Líbano, Joseph Aoun, para las primeras conversaciones de alto nivel en décadas entre ambos países, que hoy acordaron un alto el fuego.

“Habrá un alto el fuego entre Israel y el Líbano, lo cual será estupendo, y se reunirán, probablemente vendrán a la Casa Blanca en los próximos cuatro o cinco días”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca, poco después de anunciar que las dos naciones pactaron una tregua de diez días, que comenzará a las 17:00, hora de Washington.

Trump informó sobre el acuerdo en su red Truth Social tras sendas llamadas telefónicas con Netanyahu y Aoun, a quienes dijo que invitaría a la Casa Blanca “para las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983, hace muchísimo tiempo”.

Con información de Agencias