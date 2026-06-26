EU ataca a Irán en respuesta a ataque contra un buque que según Trump violó el alto al fuego

WASHINGTON.-Estados Unidos atacó a Irán el viernes como respuesta a un ataque con drones contra un buque de carga en el estrecho de Ormuz un día antes, un ataque que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que violaba el alto al fuego.

Los ataques estadounidense se lanzaron poco después de que Trump dijera a los reporteros: “Ya lo verán”, cuando se le preguntó si Estados Unidos respondería al ataque con drones.

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“No me gusta el hecho de que ayer dispararon, en realidad cuatro de ellos”, comentó Trump en la Casa Blanca poco antes de que Estados Unidos atacara a Irán. Cuando se le preguntó por qué habría ataques cuando Trump ha insistido en que las conversaciones con Teherán van bien, Trump dijo sobre Irán: “Son un poco diferentes”.

Luego interrumpió abruptamente las preguntas y los reporteros fueron escoltados fuera de su oficina.

El ejército británico informó el jueves que un buque portacontenedores fue alcanzado por un proyectil frente a la costa de Omán, horas después de que Irán indicara a las embarcaciones que dejaran de usar la ruta. El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido añadió que no se reportaron heridos.

Los desarrollos se presentan en un momento frágil para Estados Unidos e Irán, mientras trabajan para negociar un fin permanente de la guerra. Irán ha desafiado cada vez más a la región y a Estados Unidos por su control del estrecho de Ormuz, incluso con el actual acuerdo provisional que alcanzó con Washington la semana pasada.

El ataque al buque de carga ocurrió mientras una agencia marítima de Naciones Unidas iniciaba esta semana una operación para trasladar fuera del estrecho a barcos varados, usando una ruta alternativa, muy cerca de las costas de Omán, en lugar de navegar por la parte central del estrecho.

La Organización Marítima Internacional detuvo las evacuaciones tras el ataque y dijo el viernes que no se reanudarán hasta que haya garantías de que los otros barcos no serán atacados.