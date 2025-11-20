EU aumentará costos para ciertos trámites migratorios debido a la inflación

Internacional
20 noviembre 2025
    EU aumentará costos para ciertos trámites migratorios debido a la inflación
    La USCIS es una agencia gubernamental que basa la mayoría de presupuesto en los pagos hechos por los mismos inmigrantes. FOTO: ESPECIAL.

Las nuevas tarifas ajustadas por inflación entrarán en vigor el 1 de enero de 2026

Los ÁNGELES.- Pese a que ya habían sido incrementados en julio pasado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés) anunció que debido a la inflación incrementará los costos de algunos trámites migratorios para 2026.

Los cambios afectan procesos altamente utilizados por viajeros, beneficiarios de parole y ciudadanos de países incluidos en programas de autorización electrónica.

La agencia explicó en un comunicado que los ajustes de tarifas reflejan la inflación acumulada desde julio de 2024 hasta julio de 2025, de acuerdo a lo especificado en la ley presupuestaria que sacó adelante el presidente estadounidense, Donald Trump, en el verano pasado.

De acuerdo a lo que se informó los aumentos van desde los 10 dólares hasta los cinco dólares, como el aplicado a la autorización de empleo que pasó de 550 dólares a 560 dólares.

Además se informó que el nuevo cobro para los solicitantes de asilo de 100 dólares, impuesto en la nueva ley presupuestaria, también tuvo un incremento de 10 dólares.

La aplicación al Estatus de Protección Temporal (TPS) pasará de 500 dólares a 510 dólares. La renovación del amparo de 275 a 280 dólares.

El aumento de los costos en los trámites migratorios han sido criticados por los defensores de los inmigrantes, que advierten que excluyen a las personas de bajos recursos así como a refugiados y solicitantes de asilo, que huyen de sus países.

Lo anterior, debido a que también se ha justificado que la ley busca que los costos operativos del sistema migratorio no queden rezagados ante la inflación y que el gobierno federal mantenga la capacidad de procesar solicitudes de manera sostenible.

En la práctica, implica que cada año miles de viajeros y solicitantes verán pequeñas variaciones en sus pagos, independientemente de otras reformas migratorias más amplias que puedan presentarse.

Temas


Economía
Migrantes
trámites

Localizaciones


Estados Unidos

