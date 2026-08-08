EU busca al próximo líder de Cuba

WASHINGTON- El gobierno de Donald Trump ha estado buscando a un funcionario o exfuncionario cubano al que se le pueda persuadir de asumir el control del gobierno en La Habana a medida que Estados Unidos intensifica su campaña de presión, según funcionarios y exfuncionarios estadounidenses. El plan es más una alteración de régimen que un cambio de régimen. El gobierno de Trump ha presionado a sus agencias de espionaje para que identifiquen a alguien con el perfil de Delcy Rodríguez, quien se convirtió en la presidenta encargada de Venezuela después de que las fuerzas estadounidenses capturaron al líder anterior, Nicolás Maduro, en enero.

Los funcionarios estadounidenses consideraban a Rodríguez como una figura pragmática que podría asumir el poder sin contratiempos y que estaría dispuesta a trabajar en colaboración cercana con ellos. Algunos funcionarios del gobierno creen que en Cuba se puede encontrar a un líder igualmente pragmático. Pero las agencias de espionaje estadounidenses han evaluado y determinado que Cuba se parece menos a Venezuela y más a Irán, según personas informadas sobre los reportes de inteligencia. Hay pocos funcionarios pragmáticos que estarían preparados para tomar el poder si las fuerzas estadounidenses capturaran a Raúl Castro, el expresidente de Cuba que aún ejerce una enorme influencia política, o si de alguna manera forzaran la salida de los líderes actuales, según varios funcionarios estadounidenses. En cambio, los funcionarios en Cuba que han estado esperando su momento para llegar al poder, al igual que sus homólogos iraníes, representan a facciones de línea más dura. El gobierno de Trump ha oscilado entre querer trabajar con el gobierno comunista de Cuba y desarrollar planes para derrocarlo.

Funcionarios estadounidenses presentaron una lista de exigencias a los líderes cubanos en semanas recientes y ofrecieron incentivos si Cuba lograba avances. El gobierno de Trump quiere que Cuba liberalice su economía, se abra a las empresas estadounidenses, compre petróleo de Estados Unidos y expulse a los agentes de inteligencia rusos y chinos. Se conocen pocos detalles sobre los incentivos que ha ofrecido Estados Unidos, pero algunos implican brindar más ayuda humanitaria y flexibilizar las sanciones estadounidenses impuestas a la economía cubana.

El gobierno actual de Cuba no parece dispuesto, al menos por ahora, a hacer ese tipo de concesiones, lo que le da urgencia a los esfuerzos por identificar líderes alternativos. Cuba ha anunciado cambios económicos importantes que permiten la entrada de más empresas privadas, pero las medidas parecen no ser suficientes respecto a lo que ha exigido el gobierno de Trump. Representantes del gobierno cubano no respondieron a una solicitud de comentarios. La Casa Blanca se rehusó a hacer comentarios. Pero un funcionario del gobierno dijo que si bien Estados Unidos está listo para abrir un nuevo capítulo con Cuba, el gobierno en La Habana se interponía en el camino de un futuro mejor. Dada la escasez de figuras pragmáticas, no está claro a quién podría preferir la Casa Blanca como líder alternativo.