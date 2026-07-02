EU crea menos puesto de trabajo en junio, pero el desempleo baja al 4.2%

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    EU crea menos puesto de trabajo en junio, pero el desempleo baja al 4.2%
    Los adolescentes con un 14.6% y los afroamericanos con un 6.6% se mantienen como los más afectados por el desempleo. ESPECIAL.

La economía sumó 57 mil puestos de trabajo, una cifra inferior a la esperada por el mercado

WASHINGTON.- La tasa de desempleo en Estados Unidos bajó una décima hasta el 4.2% en junio, cuando se crearon 57 mil puestos de trabajo, muy por debajo de los pronósticos de unos 110 mil empleos estimados por los expertos, según publicó este jueves el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

En el sexto mes del año se registraron ganancias de empleo en los servicios profesionales y empresariales, la asistencia social y la atención sanitaria, indican los datos del BLS, que a su vez registran pérdidas en el sector de ocio y hostelería, tendencia que llama la atención durante la celebración del Mundial de Fútbol en varias ciudades estadounidenses.

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Las cifras de aumento de empleo en abril (148 mil) y mayo (129 mil) fueron revisadas a la baja, con una reducción conjunta de 74 mil puestos de trabajo con respecto a los informes iniciales.

“El informe de empleo de junio confirma que el mercado laboral estadounidense se mantiene sólido gracias a la agenda económica del presidente (Donald) Trump”, destacó en X el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, en una publicación en la que celebró las ganancias en el sector manufacturero.

En total, el número de desempleados en junio se situó en unos 7.1 millones, una caída con respecto a los 7.3 millones del mes anterior.

La tasa de desocupación aumentó para los hispanos (5.2%) y los asiáticos (3.9%) y disminuyó ligeramente entre las mujeres adultas (3.7%).

En junio, el empleo en los servicios profesionales y empresariales continuó su tendencia al alza, con un aumento de 36 mil puestos de trabajo, mientras que la asistencia social añadió 25 mil, principalmente en servicios individuales y familiares.

El sector sanitario también continuó su tendencia alcista (22 mil), pero a un ritmo más lento que el promedio mensual de los 12 meses anteriores (38 mil). El mes pasado, los hospitales añadieron 9 mil empleos.

En contraste, el empleo en el sector del ocio y la hostelería rompió su racha de aumentos en junio, cuando disminuyó en 61 mil puestos de trabajo, lo que refleja una menor contratación estacional de lo habitual, según el BLS.

Durante el sexto mes de 2026, el empleo mostró pocos o ningún cambio en otros sectores importantes como la minería, la extracción de petróleo y gas, la construcción, la industria manufacturera, el comercio mayorista y el comercio minorista.

Tampoco varió significativamente en las áreas del transporte y almacenamiento, la información, las actividades financieras y el Gobierno.

El desempleo, junto a la inflación y el producto interior bruto (PIB), son indicadores clave para la Reserva Federal (Fed) en sus decisiones de política monetaria.

La Fed mantuvo estables los tipos de interés en el rango del 3.5 y el 3.75 % en junio, tras la primera reunión liderada por el nuevo presidente del banco central, Kevin Warsh.

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