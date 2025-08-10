EU defiende derecho de Israel ante plan para ocupar todo Gaza

NACIONES UNIDAS.- Durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU convocada de emergencia para discutir el nuevo plan israelí para ocupar toda la franja de Gaza, el Gobierno de Estados Unidos aseguró que Israel “ tiene el derecho a decidir lo que sea necesario”

Hace días Netanyahu reveló en una conferencia de prensa en Jerusalén que Israel lanzará muy pronto su ofensiva contra la ciudad de Gaza y los campamentos de refugiados en el centro y sur del enclave, que considera los dos últimos bastiones de Hamás en la Franja.

“Estados Unidos apoya el derecho de Israel para defenderse contra el terrorismo de Hamás y, finalmente, Israel tiene el derecho de decidir lo que sea necesario para su seguridad y qué medidas son apropiadas para acabar con la amenaza de Hamás y grupos similares”, declaró la representante estadounidense, Dorothy Shea.

TE PUEDE INTERESAR: La ONU denuncia que han matado a más de 500 trabajadores humanitarios en Gaza

La diplomática estadounidense consideró “contraproducente” la reunión que convocaron los miembros europeos del Consejo de Seguridad tras difundirse el viernes que el Gobierno de Israel avaló un plan militar del primer ministro, Benjamín Netanyahu, para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave.

De acuerdo a She el “Gobierno de Israel no tomó esta decisión de avanzar su campaña militar en un vacío, sino después de meses de la intransigencia de Hamás”, al que acusó de no aceptar los acuerdos de cese al fuego.

“La simple verdad es que esta guerra podría terminar hoy, si Hamás permite a los rehenes y a todo Gaza salir libres. Notablemente, en lugar de presionar a Hamás, los miembros de este organismo han incentivado y recompensado su intransigencia”, resaltó.

Por su pate el embajador de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, aseveró el viernes que, desde la incursión del 7 de octubre de 2023 -en la que Hamás mató al menos a mil 200 personas en Israel-, el Ejército israelí ha asesinado a más de 60 mil palestinos, “la mayoría niños y mujeres”.

Por otro lado, el Gobierno israelí afirmó el domingo que “no planea ocupar Gaza permanentemente” durante la reunión de emergencia que convocó el Consejo de Seguridad de la ONU para discutir el nuevo plan de Israel para que el Ejército tome el control de toda la franja palestina.

Israel “no tiene planes o el deseo de ocupar permanentemente Gaza”, sostuvo Jonathan Miller, el subrepresentante permanente israelí ante la ONU.

Tras cuestionamientos de los otros cuatro integrantes permanentes, Rusia, China, Francia y Reino Unidos, el diplomático israelí defendió el plan militar del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que el Gabinete de Seguridad de Israel avaló el viernes para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave.

En ese sentido, Miller explicó que los nuevos “cinco principios” de este plan para concluir la ofensiva en Gaza son el desarme de Hamás, la liberación de todos los rehenes, la desmilitarización de Gaza.