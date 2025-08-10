La ONU denuncia que han matado a más de 500 trabajadores humanitarios en Gaza

NACIONES UNIDAS- El jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, en inglés), denunció ante el Consejo de Seguridad que más de 500 trabajadores humanitarios han muerto en Gaza desde “el escalamiento de hostilidades”.

“Un hito sombrío se ha superado en la comunidad humanitaria”, declaró Rajasingham al participar en la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad que convocaron sus miembros europeos, Reino Unido, Francia, Dinamarca, Grecia y Eslovenia para discutir el nuevo plan de Israel sobre la ocupación militar en Palestina.

Además se declaró “extremadamente preocupado sobre el conflicto prolongado”.

Además el embajador de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, aseveró el viernes que, desde el 7 de octubre de 2023, han asesinado a más de 60.000 palestinos, la mayoría niños y mujeres.

Por otro lado, Miroslav Jenča, subsecretario general para Europa, Asia Central y las Américas, alertó de riesgos tras difundirse que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel avaló un plan militar del primer ministro, Benjamín Netanyahu, para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave.

“La última decisión del Gobierno de Israel amenaza con iniciar otro horrible capítulo en este conflicto, con potenciales consecuencias más allá de Israel y del territorio ocupado de Palestina”, expresó.

Por otro lado, Netanyahu ha asegurado en una conferencia de prensa en Jerusalén que Israel lanzará “muy pronto” su ofensiva contra la ciudad de Gaza y los campamentos de refugiados en el centro y sur del enclave, que considera los dos últimos bastiones de Hamás en la Franja.