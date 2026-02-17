EU destruye tres embarcaciones en el Pacífico y el Caribe; mueren once supuestos narcoterroristas

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzaron ataques que han destruido otras tres presuntas narcolanchas en el Pacífico y el Caribe, en un operativo contra narcoterrorismo que ha dejado en total 11 muertos, esto a última hora del 16 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan.

Autoridades afirmaron que el servicio de inteligencia estadounidense confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y que “participaban en operaciones de narcotráfico”.

”La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó tres ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico. Once narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones”, informó el Comando Sur en su cuenta de X, junto a un video que muestra los ataques.

De acuerdo con el Comando Sur, los once supuestos narcoterroristas murieron durante dichas acciones: cuatro en la primera embarcación, en la segunda fallecieron otros cuatro y en la tercera, una embarcación en el Caribe, murieron otros tres sujetos.