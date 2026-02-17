EU destruye tres embarcaciones en el Pacífico y el Caribe; mueren once supuestos narcoterroristas
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Inteligencia estadounidense confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzaron ataques que han destruido otras tres presuntas narcolanchas en el Pacífico y el Caribe, en un operativo contra narcoterrorismo que ha dejado en total 11 muertos, esto a última hora del 16 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan.
Autoridades afirmaron que el servicio de inteligencia estadounidense confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y que “participaban en operaciones de narcotráfico”.
TE PUEDE INTERESAR: EU intercepta otro buque petrolero en el océano Índico tras violar bloqueo
”La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó tres ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico. Once narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones”, informó el Comando Sur en su cuenta de X, junto a un video que muestra los ataques.
De acuerdo con el Comando Sur, los once supuestos narcoterroristas murieron durante dichas acciones: cuatro en la primera embarcación, en la segunda fallecieron otros cuatro y en la tercera, una embarcación en el Caribe, murieron otros tres sujetos.
TE PUEDE INTERESAR: Exigen justicia por masacres en Coahuila; EU investiga a Z-40 por Allende y Piedras Negras
Además, informó que en el ataque ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido.
”Cuatro en la primera embarcación en el Pacífico Oriental, cuatro en la segunda embarcación en el Pacífico Oriental y tres en la tercera embarcación en el Caribe. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, concluyó las Fuerzas Armadas.
ATAQUES DE EU A NARCOLANCHAS
Desde septiembre de 2025, estos ataques sumarios contra supuestos narcotraficantes superan ya los cuarenta y han dejado en torno a 150 muertos; el pasado viernes, otro ataque a una presunta narcolancha provocó la muerte de sus tres tripulantes.
TE PUEDE INTERESAR: EU envía un segundo portaaviones a Oriente Medio ante aumento de tensiones con Irán
Ante las críticas de aquellos que consideran que Washington no está concediendo a los presuntos narcos el debido proceso, el Gobierno de Donald Trump ha argumentado que sus acciones están justificadas porque la Administración le ha declarado la guerra a varios carteles y organizaciones ligadas al tráfico de drogas en Latinoamérica.
Los tres ataques se han producido en el marco de la operación Lanza del Sur, que desde septiembre Washington implementa en el área de responsabilidad del Comando Sur (Centroamérica, Sudamérica y el Caribe) y que se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno al expresidente venezolano Nicolás Maduro, capturado y depuesto en un operativo estadounidense el pasado 3 de enero.
(Con información de EFE)