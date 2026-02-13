EU envía un segundo portaaviones a Oriente Medio ante aumento de tensiones con Irán

WASHINGTON.- Estados Unidos enviará a su mayor portaaviones, el USS Gerald R. Ford, desde aguas del Caribe, donde formó parte del amplio despliegue contra el narcotráfico ordenado por el presidente Donald Trump, al área de Oriente Medio, en medio de una renovada presión de Washington sobre Irán, confirmó este viernes Trump.

El despliegue del USS Gerald R. Ford en Oriente Medio se produce después de que el republicano dijera a comienzos de semana a Axios que estaría considerando enviar un segundo portaaviones a Oriente Medio si fracasan las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear, reiniciadas de manera indirecta hace unos días.

Preguntado por periodistas en la Casa Blanca, el mandatario afirmó que de no llegar a un acuerdo con Teherán, el portaaviones Ford sería “necesario”.

“Si no tenemos un acuerdo, lo necesitaremos (al Ford). Si tenemos un acuerdo, se irá. Se irá muy pronto. Tenemos uno ahí fuera que acaba de llegar. Si lo necesitamos, lo usaros. Lo tenemos listo, una fuerza muy grande”, afirmó.

Se espera que el Gerald R. Ford y su grupo de escolta comiencen el viaje en los próximos días para unirse al grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln en el Golfo Pérsico, según funcionarios estadounidenses citados por The New York Times y las cadenas ABC y Fox News

Las naciones árabes del golfo Pérsico han advertido ya que cualquier ataque podría derivar en otro conflicto en una región que aún se está recuperando de la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

Este despliegue situará a dos portaaviones estadounidenses y a los buques de guerra que los acompañan en la región.

Asimismo USS Abraham Lincoln y los destructores con misiles guiados que lo escoltan están ya en el mar Arábigo, y las tensiones allí han llevado a acciones.

Cabe recordar que las fuerzas estadounidenses derribaron un dron iraní que se acercó al portaaviones el mismo día de la semana pasada en que Irán intentó detener un barco con bandera estadounidense en el estrecho de Ormuz.

Lo anterior supone un rápido cambio de rumbo para el USS Ford, que Trump envió del mar Mediterráneo al Caribe en octubre, mientras el gobierno reforzaba su enorme presencia militar en la antesala de la sorpresiva incursión del mes pasado que capturó al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro.

Por su parte el Comando Sur de Estados Unidos dijo que las fuerzas estadounidenses en América Latina seguirán “contrarrestando actividades ilícitas y actores malignos en el Hemisferio Occidental”.

El USS Ford inició su despliegue a finales de junio de 2025, lo que significa que, en dos semanas, su tripulación habrá estado movilizada por ocho meses. Aunque no está claro cuánto tiempo permanecerá el buque en Oriente Medio, la medida encamina a la tripulación para un despliegue inusualmente largo.